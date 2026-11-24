El equipo escarlata tiene grandes chances.

Municipal va por el segundo lugar. (Rojos X)

Municipal llega al cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de Guatemala con posibilidades de terminar segundo y clasificarse directamente a semifinales. Los escarlatas suman 34 puntos y están a tres de Xelajú y Deportivo Mixco, aunque cuentan con un partido pendiente. Esa oportunidad adicional los mantiene en la pelea, pero ganar sus dos compromisos no les garantiza por sí solo alcanzar el objetivo.

El primer paso será enfrentar al ya eliminado Aurora y, después, cerrar el calendario como visitante frente a Suchitepéquez. Dos victorias llevarían a Municipal hasta los 40 puntos, la misma cantidad que podrían alcanzar Xelajú y Mixco si ganan sus respectivos encuentros de la última jornada. En ese escenario, los criterios de desempate serían determinantes para establecer las posiciones.

La principal referencia es Xelajú, que actualmente ocupa el segundo lugar y cuenta con una diferencia de gol de +18. El equipo de Roberto Hernández cerrará frente a Comunicaciones, un rival que necesita ganar para mantener sus aspiraciones de clasificación. Los superchivos deberán defender su posición ante un adversario urgido, en un encuentro que Municipal seguirá con especial atención.

Los escarlatas tienen una diferencia de +11, por lo que están siete goles por debajo de Xelajú en ese apartado. Para mejorar esa relación necesitan ganar con amplitud y recibir pocos goles, además de esperar cómo termina el partido de los superchivos. No se trata únicamente de cuántos tantos conviertan, sino del margen de sus victorias y de lo que consiga su competidor.

Si Municipal y Xelajú terminan igualados en puntos, cada gol puede adquirir un valor decisivo. Los rojos necesitan recuperar esa desventaja en la diferencia de gol para disputar la posición por esa vía, siempre considerando también a Mixco y los demás criterios reglamentarios si la igualdad persiste. Por eso, alcanzar los 40 puntos sería un gran cierre, aunque todavía exigiría revisar los otros resultados.

La situación plantea una curiosidad propia de las definiciones ajustadas: Municipal necesita que Comunicaciones le quite puntos a Xelajú para facilitar su camino. Una victoria o un empate de los cremas impediría que los superchivos llegaran a 40 unidades. Si los escarlatas ganaran sus dos partidos, quedarían por encima de ellos sin necesidad de recurrir a la diferencia de gol.

Deportivo Mixco también forma parte de las cuentas y obliga a evitar conclusiones anticipadas. Los chicharroneros suman 37 puntos y todavía pueden alcanzar los 40, por lo que su resultado influirá en la disputa. Municipal debe concentrarse primero en aprovechar su partido pendiente y llegar a la última fecha con la mayor cantidad de opciones posibles.

El objetivo sigue al alcance, pero requiere un cierre fuerte y una combinación favorable de resultados. Ganar los dos encuentros es la mejor manera de presionar a sus rivales y aspirar al boleto directo a semifinales. Cualquier tropiezo reduciría sus posibilidades y podría obligarlo a comenzar la fase eliminatoria desde los cuartos, una instancia que los escarlatas todavía esperan evitar.

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