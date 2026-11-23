Comienza la semana 12 y las cosas se complican en La Granja VIP 2026 tras la eliminación de Daniela Alexis ‘Bebeshita’ este pasado fin de semana

La Granja Vip busca a su próximo eliminado | X:@lagranjavipmx

La semana 12 de La Granja VIP 2026 arranca con un ambiente de máxima tensión tras la eliminación de Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’. Con la recta final cada vez más cerca, los sobrevivientes, entre ellos Niurka Marcos, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras, Mario ‘Mono’ Osuna y Manelyk González, afrontan una etapa decisiva, marcada por las intrigas, las alianzas y la presión por mantenerse en la competencia. En este escenario, la prueba del Capataz de este lunes 23 de noviembre adquiere una importancia especial, ya que podría representar un parteaguas en el rumbo del reality, con consecuencias directas en el equilibrio de fuerzas y las aspiraciones de quienes buscan llegar a la gran final y conquistar el título de campeón.

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 23 de noviembre en La Granja VIP 2026?

El nuevo Capataz de La Granja VIP para la semana 12 todavía es una incógnita y las especulaciones sobre quién ocupará el puesto aumentan entre los seguidores del reality. Después de la eliminación de Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, el pasado domingo, la competencia quedó con siete participantes originales: Ivonne Montero, Niurka Marcos, Manelyk González, Kunno, Kevyn Contreras ‘El Bicolor’, Mario ‘Mono’ Osuna y Julio Camejo. Sin embargo, uno de los temas que más comentarios genera es la posibilidad de que Niurka o Kevyn consigan por primera vez la Capatacía, pues ambos necesitan una victoria que les permita tomar ventaja en una semana con pocas oportunidades para asegurar su permanencia fuera de la zona de riesgo.

La expectativa también gira en torno a los cambios en la dinámica del reality, luego de que Julio Camejo, como Capataz saliente, designara a Manelyk y ‘Mono’ Osuna como peones, además de incorporar a dos atletas de Exatlón México: Ernesto Cázares y Sol Cortés. Su presencia podría modificar el desarrollo de las pruebas físicas y el equilibrio entre los participantes. A esto se suma el legado que dejó ‘La Bebeshita’, una decisión que tendrá consecuencias directas en las nominaciones y las alianzas de la semana. Por ahora, no existe un ganador confirmado ni una versión oficial sobre quién asumirá el liderazgo; el nombre del nuevo Capataz se conocerá este lunes 23 de noviembre.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

Convertirse en capataz de La Granja VIP tiene sus recompensas. Además de librarse de las nominaciones gracias a la inmunidad, tendrá acceso a una habitación especial con todas las comodidades: cama king size, jacuzzi, baño privado y una buena selección de alimentos, bebidas y botanas. Pero hay más, porque no tendrá que disfrutar estos lujos solo. El público tendrá la última palabra para elegir al granjero que podrá acompañarlo en este espacio exclusivo.

Sin embargo, el puesto también viene con algunas responsabilidades. Camejo tendrá que poner orden entre sus compañeros, repartir las actividades diarias y estar al pendiente del cuidado de los animales. También deberá vigilar que nadie ponga en riesgo el presupuesto destinado a la comida, pues las multas por incumplir las reglas pueden afectar a todos los habitantes de la granja. En pocas palabras, tendrá que encontrar el equilibrio entre disfrutar sus privilegios y cumplir con las obligaciones del liderazgo.

Por si fuera poco, el capataz también tendrá voz en una de las decisiones que más tensión generan dentro del reality: las nominaciones. Entre sus facultades está elegir al rival que se enfrentará al participante seleccionado por el público para uno de los duelos de la semana. Esta ventaja le permitirá mover algunas piezas del juego, tomar decisiones que podrían incomodar a sus compañeros y, quizá, cambiar el rumbo de la competencia. En La Granja VIP, tener el poder también significa saber cómo utilizarlo.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones? TV y streaming

La emoción de La Granja VIP 2026 tiene una cita de lunes a viernes a través de Azteca Uno, con transmisiones que habitualmente comienzan a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Durante cada emisión, el público puede descubrir los momentos más destacados de la convivencia, las pruebas que ponen a prueba a los participantes, las decisiones que cambian el rumbo de la competencia y las nominaciones que aumentan la tensión dentro del reality show.

Uno de los momentos más esperados de la semana llega cada domingo con las galas de eliminación, que por lo general tienen lugar a las 20:00 horas. En esta emisión, las votaciones del público determinan quién debe abandonar la granja y quién conserva su lugar en la competencia. No obstante, los horarios pueden presentar modificaciones de acuerdo con los ajustes en la programación de la televisora.

Para quienes no quieren perderse ningún detalle de lo que sucede dentro del reality, Disney+ cuenta con una transmisión en vivo las 24 horas, una alternativa para seguir de cerca la convivencia y las estrategias de los participantes. Además, Claro Sports te ofrece una cobertura informativa con las noticias más relevantes, resultados de las pruebas, avances, reacciones y las últimas novedades de La Granja VIP 2026, para que los seguidores estén al tanto de todo lo que ocurre en la competencia.