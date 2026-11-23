Azules y Rojos disputan la Villa 360 este lunes 23 de noviembre, tras la eliminación de Joana Vidal y el inicio de la semana 14

Los azules buscan defender la Villa 360 tras la eliminación de Joana | @ExatlonMX

Exatlón México 2026 comienza este lunes 23 de noviembre su semana 14 con una nueva batalla por la Villa 360. El Equipo Azul buscará conservar las instalaciones después de haberlas recuperado el jueves pasado, mientras que los Rojos necesitan una victoria que les permita reaccionar tras la eliminación de Joana Vidal Custodio, quien abandonó la competencia el domingo 22 de noviembre.

El capítulo 79 tendrá como escenario el circuito del submarino, donde los participantes deberán superar obstáculos y enfrentarse a una zona de tiro con canastas en movimiento. La prueba pondrá a competir nuevamente a las dos escuadras por las mejores condiciones de alojamiento, en una semana que comienza con mayor presión para los escarlatas.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy lunes 23 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 se transmite este lunes 23 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca Uno, canal 1 de televisión abierta. Los aficionados también podrán seguir el programa en vivo a través del sitio oficial de Exatlón México de TV Azteca y mediante la aplicación TV Azteca En Vivo, disponible para dispositivos móviles. La emisión incluirá la batalla por la Villa 360 y las primeras actividades de la nueva semana.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El Equipo Azul parte como defensor de la Villa 360 después de conseguir la victoria del jueves 19 de noviembre, cuando superó a los Rojos en una competencia que necesitó una carrera de relevos para definir al ganador.

Hasta el momento no existe un resultado oficial confirmado para la Villa 360 de este lunes 23 de noviembre. Sin embargo, entre las versiones difundidas por cuentas dedicadas a las filtraciones circula la posibilidad de que los Azules consigan defender su territorio y sumen una nueva victoria.

Por otra parte, los avances del episodio muestran momentos de molestia y desconcentración en el equipo azul, particularmente con Katia, una situación que ha provocado especulaciones sobre una posible remontada de los Rojos. Ninguna de estas versiones garantiza el desenlace, que se conocerá durante la emisión de este lunes.

¿Qué es el duelo de la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es uno de los premios colectivos más importantes de Exatlón México, ya que determina las condiciones de alojamiento de los equipos durante la competencia. Los participantes deben enfrentarse en circuitos que combinan velocidad, resistencia, coordinación y precisión para conseguir el derecho de ocupar las instalaciones.

El equipo ganador obtiene acceso a habitaciones con camas cómodas, espacios adecuados para descansar, alimentos y otras comodidades que facilitan la recuperación después de las exigentes jornadas físicas. Estas condiciones pueden representar una ventaja para preparar las siguientes competencias y reducir el desgaste acumulado.

En cambio, el conjunto derrotado debe trasladarse a las barracas, un espacio con instalaciones más austeras y menores comodidades. La diferencia entre ambos alojamientos convierte esta batalla en una de las más disputadas de la temporada, pues el descanso y la recuperación son factores importantes para mantener el rendimiento en los circuitos.

La Villa 360 se disputa habitualmente dos veces por semana, lo que permite a los equipos recuperar o defender el territorio dependiendo de los resultados de cada enfrentamiento.

¿Quién fue la eliminada de Exatlón México el domingo 22 de noviembre?

Joana Vidal Custodio, integrante del Equipo Rojo, fue la eliminada de Exatlón México el domingo 22 de noviembre, después de perder el Duelo de Eliminación que cerró la semana 13 de la décima temporada. Su salida significó la segunda baja consecutiva para los escarlatas, que también habían perdido a Jerry Lizárraga, conocido como ‘Love Machine’, el domingo 15 de noviembre.

La jornada de eliminación reunió a cinco participantes: Sofía Arroyo, Montse Mejía, Ingrid Treviño y Joana Vidal, del Equipo Rojo, además de Marianela Rodríguez, del Equipo Azul. La presencia de cuatro atletas escarlatas fue consecuencia de los resultados de las Batallas por la Supervivencia, que dejaron al conjunto rojo en una posición complicada.

La despedida de Joana llega cargada de emoción y tristeza: unas últimas palabras para decir adiós a esta aventura y a sus compañeros Rojos, con quienes compartió tantos momentos. ❤️👋🏼🫂 #ExatlónMéxico, lunes a viernes 6:30 p.m. y domingos 6:00 p.m. por #AztecaUNO. Vive todo… pic.twitter.com/QtztLNgViI — Exatlón México (@ExatlonMx) November 23, 2026

Marianela consiguió salvarse durante las primeras rondas después de superar a Joana, mientras que la definición terminó enfrentando a Ingrid Treviño y Joana Vidal. Esta última perdió todas sus vidas y quedó fuera de la competencia, apenas unas semanas después de incorporarse como refuerzo.

La eliminación también provocó controversia dentro del Equipo Rojo, después de que Joana y Emilio cuestionaran las decisiones de algunos de sus compañeros y señalaran una presunta estrategia para proteger a Sofía Arroyo. Estas acusaciones forman parte de los conflictos internos que han acompañado al equipo durante las últimas jornadas.