Qué necesita ante Xelajú y qué resultados deben acompañar a los Cremas para clasificar.

Comunicaciones está casi afuera de los playoffs | @CremasOficial

Comunicaciones necesita ganar, recuperar cinco goles de diferencia frente a San Pedro y mirar lo que pase en otras canchas. La goleada 4-1 que sufrió ante Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos dejó al equipo de Roberto Montoya con 26 puntos y una sola fecha para alcanzar el sexto puesto del Apertura 2026. Los Cremas todavía tienen opciones, pero una victoria ante Xelajú MC es apenas el primer paso.

La derrota cortó una racha de tres triunfos consecutivos y dejó a los Albos sin margen. Antigua GFC, Mixco, Xelajú MC, Municipal y Guastatoya ya tienen su lugar en la fase final. San Pedro conserva el último boleto con 29 puntos, seguido de Cobán Imperial y Marquense, ambos con 28. Aurora también sigue en carrera y tiene un partido pendiente contra Municipal.

¿Qué necesita Comunicaciones para clasificar a la fase final?

Comunicaciones debe vencer a Xelajú MC y esperar que San Pedro pierda ante Guastatoya. Los Cremas solo pueden llegar a 29 puntos, los mismos que ya tienen los Gallos. Si San Pedro empata o gana, se acaba cualquier posibilidad de alcanzarlo. Y si ambos quedan con 29, entra en juego la diferencia de gol: San Pedro parte de 0 y Comunicaciones de -5.

Una combinación que le sirve a los Albos es ganar 3-0 y que San Pedro pierda 0-2. Con esos marcadores, ambos terminarían con 29 puntos y diferencia de -2, pero Comunicaciones tendría 30 goles a favor contra 24 de los Gallos. Es un ejemplo, no la única fórmula: una victoria crema por cuatro goles y una caída de San Pedro por uno también igualarían la diferencia. Cualquier combinación que recorte más de cinco goles pondría a los Cremas por delante de los Gallos en ese criterio.

Los otros resultados que necesita Comunicaciones

La cuenta no termina con San Pedro. Si Cobán Imperial o Marquense ganan, llegarán a 31 puntos y quedarán fuera del alcance de Comunicaciones. Un empate de cualquiera de los dos los dejaría con 29 y obligaría a revisar los desempates. Cobán visita a Aurora, mientras que Marquense juega en casa de Malacateco.

Aurora puede complicar a los Cremas incluso antes del sábado. Si le gana a Municipal el miércoles y suma al menos un empate ante Cobán, llegará a 29 puntos o más. Para el escenario del 3-0 y el 0-2, una combinación favorable sería que Aurora pierda ante Municipal y luego derrote a Cobán, y que Marquense pierda ante Malacateco. Así, ninguno de esos tres equipos alcanzaría los 29 puntos.

¿Cuándo se define el último boleto del Apertura 2026?

Comunicaciones recibirá a Xelajú MC el sábado 28 de noviembre, a las 15:00 horas de Guatemala, en el estadio Cementos Progreso. Los seis partidos de la última jornada se jugarán en simultáneo. Los Cremas tendrán que buscar goles ante los Superchivos mientras siguen lo que ocurre en San Pedro, en el duelo entre Aurora y Cobán y en la visita de Marquense a Malacateco.

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