Darwin Lom y un mensaje que enciende alarmas al vestuario de la Selección de Guatemala

Cómo vivió la herida de no clasificar al Mundial 2026.

Darwin Lom, pieza indiscutible en Guatemala | RONALD MARTINEZ / AFP

Darwin Lom se consolidó como una de las grandes figuras que hoy tiene la Selección de Guatemala. Su gran presente en Bolivia con The Strongest lo posiciona como uno de los legionarios chapines más destacados del momento y también como uno de los futbolistas que más continuidad ha tenido durante el ciclo de Luis Fernando Tena, convirtiéndose en una pieza habitual dentro de la Azul y Blanco.

Sin embargo, más allá de su buen nivel deportivo, el delantero volvió a ser noticia por un mensaje contundente que dejó tras una consulta relacionada con lo ocurrido en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Lejos de esquivar el tema, Lom respondió sin filtro y dejó declaraciones que rápidamente llamaron la atención por lo directas que fueron hacia el vestuario de la Selección Nacional.

En una entrevista con Producciones Deportivas, el ex Comunicaciones insinuó que no todos los jugadores asumieron con la misma seriedad la oportunidad que tenía Guatemala de pelear por un boleto mundialista. “No pasó el golpe, siempre va a estar. Lo dijimos que era una oportunidad que no iba a pasar otra vez. No podemos dejar ir esa oportunidad, hay que ser serios, hay que darle con todo. Algunos lo hicieron, algunos no. Eso es problema de cada uno siendo lo más directo que puedo ser”, afirmó Lom, dejando una frase que retumbó por su crudeza.

Además, el atacante dejó claro que la eliminación sigue siendo una herida abierta en su carrera profesional. “Fue lo más doloroso de mi carrera y va a ser siempre hasta ver lo que viene del Mundial 2030 a ver si estamos ahí todavía”, expresó, reflejando el impacto emocional que significó para él no lograr el objetivo con Guatemala.

Para cerrar, Lom remarcó que el grupo era consciente de lo que se estaba jugando y que cada futbolista tomó la responsabilidad de manera individual. “Así es el fútbol, hay que aceptarlo. Nosotros como jugadores estábamos muy conscientes de lo que nos estábamos jugando. Si uno lo tomó en serio o no, es problema de cada uno”, concluyó.

Las palabras de Darwin Lom no pasaron desapercibidas y abren un debate interno en la Selección de Guatemala, justo en un momento donde la Azul y Blanco necesita unidad y compromiso total para volver a ilusionarse en el camino hacia el Mundial 2030.

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