El increíble motivo que retrasó el debut del último fichaje de Comunicaciones

El delantero Agustín Vuletich se suma a los Cremas.

Agustín Vuletich se suma a Comunicaciones | @CremasOficial

Comunicaciones volvió a la actividad con un empate 1-1 ante Atlético Mictlán como visitante, un resultado que le permite sumar en un momento delicado del Torneo Clausura 2026, aunque todavía deja dudas sobre el rendimiento colectivo. El punto es valioso en la pelea por la permanencia, pero el equipo de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa sigue sin encontrar la regularidad que necesita para alejarse definitivamente del peligro.

En medio de ese panorama, la afición crema esperaba con ansiedad el estreno del delantero argentino Agustín Vuletich, el refuerzo llamado a potenciar el ataque. Sin embargo, el debut del atacante tendrá que esperar por un motivo tan inesperado como llamativo, que generó sorpresa en el entorno del fútbol guatemalteco.

Aunque Vuletich ya se encuentra en Guatemala desde hace varios días, todavía no ha podido ser inscrito oficialmente. Según precisiones de fútbolcentroamerica, la razón es insólita: las oficinas de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y de la Liga Nacional se encontraban de vacaciones por Semana Santa, lo que provocó que el trámite administrativo se retrasara y dejara al jugador fuera de la convocatoria.

👻 A falta de confirmación del club, el nuevo delantero de Comunicaciones Agustín Vuletich, felicita a sus compañeros luego de la victoria ante Mixco. pic.twitter.com/7Vz1aPuOb1 — Andres ADF 🇬🇹 (@andresNadf) April 3, 2026

El argentino incluso fue visto en el Estadio Cementos Progreso observando el triunfo de Comunicaciones ante Mixco, alimentando la ilusión de los aficionados. No obstante, su situación contractual no se resolvió a tiempo y será hasta el lunes cuando la directiva pueda completar el proceso de registro para habilitarlo formalmente.

Todo apunta a que Vuletich estaría disponible para el duelo frente a Aurora por la jornada 19, un partido que aparece como clave en el calendario crema. Su llegada es vista como una solución inmediata para un equipo que ha tenido problemas ofensivos y que necesita mayor contundencia para salir del escenario de tensión que vive en el campeonato.

En Comunicaciones confían en que su incorporación permita no solo aliviar la presión del descenso, sino también reorientar el objetivo hacia una pelea más ambiciosa en la parte alta. Sin embargo, hay un detalle que genera cierta incertidumbre: Vuletich no disputa un partido oficial desde hace más de un año, cuando jugó por última vez el 26 de enero de 2025 con el UTA Arad de Rumania, ingresando 41 minutos en una derrota 1-0. Ahora, los cremas esperan que su jerarquía alcance para marcar diferencia apenas se concrete su esperado debut.

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