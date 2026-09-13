Marathón vs Olimpia en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Marathón Olimpia, Liga Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Marathón y Olimpia se enfrentan por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en uno de los partidos más atractivos de la fecha y con el liderato en juego. Los dos clubes llegan igualados con 14 puntos y separados únicamente por la diferencia de goles, por lo que el clásico puede provocar cambios en lo más alto de la tabla. Además, ambos afrontan el compromiso en medio de sus respectivas series de cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Marathón suma 14 puntos y se encuentra en el segundo puesto junto a Real España, con cuatro triunfos y dos empates, aunque con una diferencia de goles inferior a la de Olimpia. El equipo dirigido por Silvio Rudman atraviesa un buen comienzo de semestre y en su última presentación por el campeonato goleó 5-0 a Estrella Roja. El Monstruo Verde también tiene la mirada puesta en la Copa Centroamericana: el jueves empató 2-2 como local frente a Alajuelense y ahora deberá viajar a Costa Rica con el objetivo de eliminar al tricampeón del certamen y conseguir además la clasificación a la próxima Concachampions.

Por su parte, Olimpia también tiene 14 unidades, pero lidera el torneo gracias a su mejor diferencia de goles sobre Real España y Marathón. El conjunto de Eduardo Espinel mantiene un gran arranque y viene de golear 4-1 a Platense como local. Los Albos también compiten en los cuartos de final de la Copa Centroamericana y consiguieron una ventaja importante en la ida al derrotar 3-0 a Firpo en El Salvador, por lo que ahora deberán cerrar la eliminatoria en Honduras con una situación favorable para avanzar de ronda.

MÁS INFORMACIÓN: Olimpia golea a Luis Ángel Firpo en el Cuscatlán y se acerca a las semifinales de la Copa Centroamericana

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marathón vs Olimpia de la jornada 7 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Marathón y Olimpia será el domingo 13 de septiembre a las 17:15 horas en el estadio Francisco Morazán y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marathón vs Olimpia hoy

Ni Marathón ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Silvio Rudman y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marathón: Jonathan Rougier; Santos Martínez, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga; Tomás Sorto, Damin Ramírez, Brian Farioli; Carlos Argueta, Nicolás Messiniti y Yairo Moreno. DT: Silvio Rudman.

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Emanuel Cuello; Jack Baptiste, Raúl García, Edwin Rodríguez; Imanol Enríquez, Kilmar Peña y Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes y últimos resultados del Marathón vs Olimpia en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marathón y Olimpia:

15 de mayo de 2026 | Marathón 1-0 Olimpia | Triangular Final Torneo Clausura 2026

| Triangular Final Torneo Clausura 2026 6 de mayo de 2026 | Olimpia 2-0 Marathón | Triangular Final Torneo Clausura 2026

| Triangular Final Torneo Clausura 2026 22 de abril de 2026 | Olimpia 2-1 Marathón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de marzo de 2026 | Marathón 2-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de enero de 2026 | Olimpia 1-0 Marathón | Final Torneo Apertura 2025

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