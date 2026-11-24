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Municipal Aurora, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal recibe a Aurora en El Trébol por el partido reprogramado de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Rojos ya tienen asegurado su lugar en la fase final, pero una victoria les permitiría llegar a la última fecha con los mismos puntos que Xelajú MC y Mixco en la pelea por el segundo boleto directo a semifinales. Para los aurinegros, la cuenta es otra: necesitan ganar para seguir con opciones de clasificar.

Municipal ocupa el cuarto puesto con 34 puntos, tras nueve victorias, siete empates y cuatro derrotas. El equipo de Mario Acevedo viene de igualar 0-0 en casa ante Antigua GFC, un resultado que le impidió recortar la distancia con el líder. Si vence a Aurora, alcanzará las 37 unidades de Xelajú y Mixco antes de visitar a Suchitepéquez en la última jornada. Dos triunfos podrían darle el segundo lugar a los escarlatas, aunque también contará lo que hagan sus rivales.

Por su parte, Aurora marcha décimo con 25 puntos, producto de ocho triunfos, un empate y once derrotas. El conjunto de Saúl Phillip cayó 2-1 en su visita a Marquense y quedó a cuatro unidades de San Pedro, que hoy ocupa la sexta y última plaza de clasificación. Un triunfo en El Trébol dejaría al cuadro militar a un punto de ese puesto antes de recibir a Cobán Imperial, otro aspirante al mismo boleto. Un empate o una derrota ante Municipal lo dejarían sin posibilidades de alcanzar a San Pedro.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Aurora de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Aurora, reprogramado de la jornada 19, será el miércoles 25 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Aurora hoy

Municipal no podrá contar con Nicolás Samayoa y Pedro Altán, expulsados ante Antigua GFC, mientras que Aurora no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Municipal: Braulio Linares; José Morales, José Mena, Carlos Estrada, Aubrey David; Jonathan Franco, Yunior Pérez; John Méndez, Rudy Muñoz, Erik López; y Jefry Bantes. DT: Mario Acevedo.

Aurora: Liborio Sánchez; Daniel Baján, Marcos Acosta, Carlos Flores, Klisman García; José Grajeda, José Luis Vivas, Pablo Mingorance; Jorge Ticurú, Víctor Urias; y Héctor Morales. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Aurora:

10 de septiembre de 2026 | Aurora 1-2 Municipal | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 15 de marzo de 2026 | Municipal 4-1 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de enero de 2026 | Aurora 2-2 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de octubre de 2025 | Aurora 1-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Municipal 2-1 Aurora | Torneo Apertura 2025

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