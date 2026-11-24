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Panamá Egipto, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Panamá enfrenta a Egipto este miércoles 25 de noviembre a las 9:30 a. m., hora panameña, en su último partido del grupo A del Mundial sub 17 Qatar 2026. La Rojita necesita ganar para seguir en carrera: un empate o una derrota la deja eliminada. El encuentro se podrá ver en Panamá por TVMAX y RPC Deportes, mientras que Grecia y Qatar jugarán a la misma hora el otro partido que puede definir el futuro del equipo de Felipe Baloy.

Panamá estuvo a minutos de llegar a esta definición con un punto. Después de caer 2-0 ante Qatar en el debut, la selección canalera le empató a Grecia al minuto 84 con un gol de Estevis López, pero recibió el 2-1 en el quinto minuto de reposición. El volante fue elegido figura del encuentro tras registrar cuatro remates a puerta y anotar el primer gol panameño del torneo. Ante Egipto, la Rojita necesitará volver a generar esas ocasiones y aprovecharlas antes de que el reloj la obligue a arriesgar.

Egipto llega en una situación distinta. También perdió 2-1 frente a Grecia, pero se recuperó en la segunda fecha con un triunfo 2-0 sobre Qatar que lo dejó en el segundo puesto. Los africanos tienen tres puntos, los mismos que el anfitrión, y lo superan por diferencia de goles: +1 contra 0. Si vencen a Panamá, llegarán a seis unidades y asegurarán su lugar en los dieciseisavos de final.

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Fecha, horario y dónde ver en vivo el Panamá vs Egipto del Mundial sub 17 Qatar 2026

El partido se jugará el miércoles 25 de noviembre a las 9:30 a. m. de Panamá, en la cancha Bader Bilal, el campo 3 del complejo Aspire Zone de Doha. Para verlo por televisión en territorio panameño, las opciones son TVMAX y RPC Deportes. Quienes prefieran seguirlo desde el celular o la computadora podrán hacerlo en TVN Pass o en el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

Alineaciones probables: así juega Panamá en la jornada 3 del Mundial sub 17

Felipe Baloy todavía no ha confirmado el once ante Egipto. Si no repite el once inicial ante Grecia, entre las alternativas está Jorge General, quien entró al minuto 81 ante los griegos y poco después tuvo una oportunidad para marcar.

Panamá: Adamir Aparicio; Neir Marrugo, Alberto Adams, Stephen Domínguez, Gabriel Quiroz; Estevis López, Jossimar Insturain, Lucas Norte; Alfredo Maduro, Thiago Chalmers y Cristián Morán. DT: Felipe Baloy.

Egipto: Malek Amr; Mohamed El Sayed, Adel Alaa, Adam Youssef, Mohamed Gamal; Omar Abdelrahim, Ahmed Beshir; Abdullah Youssef, Ahmed Safwat, Adham Hasseib; y Khaled Mokhtar. DT: Hussein Abdel Latif.

Antecedentes del Panamá vs Egipto y últimos resultados

No hay un cruce directo registrado entre Panamá y Egipto en la ficha previa del encuentro.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito para ganar la jornada 3 en el Mundial sub 17?

Según el análisis de la inteligencia artificial, Egipto parte como ligero favorito ante Panamá. La diferencia está en cómo le fue a cada selección frente a los mismos rivales: ambas perdieron 2-1 con Grecia, pero mientras la Rojita cayó 2-0 ante Qatar, los egipcios vencieron al anfitrión por ese mismo marcador.

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