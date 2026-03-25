Comenzó la era Batista en Costa Rica: así fue su primera práctica

La práctica permitió observar los primeros lineamientos que busca implementar en el equipo.

Bocha Batista inició su ciclo | IG: fedefutbolcrc

La Selección de Costa Rica inició una nueva etapa bajo la conducción de Fernando Batista, quien dirigió su primer entrenamiento en Turquía durante la actual fecha FIFA. El inicio del proceso llega en un contexto marcado por la ausencia del equipo en el Mundial 2026, lo que obliga a replantear objetivos y estructura.

El técnico argentino tomó contacto con el grupo en una sesión que sirvió como punto de partida para su idea de juego. Más allá del trabajo en cancha, la práctica permitió observar los primeros lineamientos que busca implementar en el equipo.

El entrenamiento se desarrolló con una planificación definida, iniciando con activación física y continuando con ejercicios enfocados en reacción y velocidad. Posteriormente, el grupo trabajó aspectos técnicos antes de pasar a la parte táctica, donde se concentró gran parte de la sesión.

Batista inicia un nuevo proceso con Costa Rica

Uno de los mensajes que dejó la jornada fue la necesidad de cambio tras el último ciclo. El mediocampista Orlando Galo se refirió al momento que atraviesa el equipo: “Duele la no clasificación… pero es un nuevo proceso”.

El enfoque del nuevo cuerpo técnico apunta a construir un equipo con mayor orden y compromiso colectivo. La intención es consolidar una estructura que permita competir en el corto plazo, sin perder de vista el desarrollo a futuro.

Otro aspecto que marcó la sesión fue la composición del plantel. “Es un grupo joven”, reconoció Galo en declaraciones a la federación, destacando una de las características principales del equipo en esta nueva etapa.

La presencia de jugadores jóvenes obliga a un trabajo progresivo, donde cada entrenamiento se convierte en una instancia de evaluación. El cuerpo técnico busca identificar variantes y definir roles dentro del sistema que pretende desarrollar.

Los próximos amistosos ante Jordania e Irán serán la primera referencia competitiva para este proceso. Estos partidos permitirán medir el funcionamiento del equipo y observar cómo se trasladan las ideas del entrenamiento al juego.

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