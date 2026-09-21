¿Qué pasó realmente con Arquímides Ordóñez? Giro inesperado y polémica en la Selección de Guatemala

Había quedado fuera de la convocatoria de la Bicolor por una lesión, pero su reaparición con Tulsa generó interrogantes.

Arquimides Ordoñez rechazó jugar con Guatemala | KIRK IRWIN / GETTY IMAGES VIA AFP

La ausencia de Arquímides Ordóñez de la Selección de Guatemala volvió a generar interrogantes justo antes del debut en la Concacaf Nations League 2026-2027. El delantero había sido incluido inicialmente por Luis Fernando Tena, posteriormente se informó que no se incorporaría debido a una lesión y, días después, reapareció con Tulsa FC en la USL Championship. Ahora, desde el cuerpo técnico de la Bicolor dieron una explicación que vuelve a poner el caso en el centro de la discusión.

“Es cuestión de Quimi. Él lo pidió. Esperamos tener mejor a la gente que quiera”, aseguró Salvador Reyes, asistente técnico de Tena, en declaraciones recogidas por Soy502 al ser consultado directamente por la situación del atacante. La respuesta fue breve, pero dejó en claro que, de acuerdo con la versión del cuerpo técnico, la ausencia de Ordóñez no respondió únicamente a una determinación tomada por la Selección.

Arquímides Ordóñez jugó con Tulsa después de quedar fuera de Guatemala

La controversia aumentó durante el fin de semana. Ordóñez había quedado fuera de la delegación guatemalteca después de que se informara que sufría una lesión, pero Tulsa FC lo convocó para enfrentar a Brooklyn el sábado 19 de septiembre. No solamente apareció en la nómina: ingresó a los 69 minutos en lugar de Logan Dorsey y disputó los últimos 21 minutos del empate 2-2.

Su participación inevitablemente generó preguntas entre los aficionados guatemaltecos debido a la cercanía entre ambos acontecimientos. Ordóñez había aparecido en la convocatoria original de Tena para los trabajos previos a la Nations League, pero posteriormente fue una de las ausencias cuando se conoció el grupo que realizaría el viaje para enfrentar a Jamaica.

La frase de Reyes agrega ahora un elemento importante para entender lo sucedido. El asistente aseguró que fue el propio “Quimi” quien pidió no estar, aunque no profundizó en los motivos de esa solicitud ni explicó si estuvo relacionada directamente con su condición física. Por eso, con la información disponible, no puede establecerse que Ordóñez haya rechazado jugar para Guatemala ni cuál fue exactamente la conversación que mantuvo con el cuerpo técnico.

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Guatemala viajó sin Arquímides Ordóñez para enfrentar a Jamaica

Mientras el caso genera debate, Guatemala ya emprendió el viaje para comenzar su participación en la Concacaf Nations League. Un grupo de 19 futbolistas salió este domingo hacia Miami, donde la Selección permanecerá hasta el miércoles antes de trasladarse a Kingston. Nicholas Hagen, Olger Escobar, Rubio Méndez Rubín y Matthew Evans se incorporarán a la delegación en Estados Unidos.

Reyes prefirió enfocar la atención en el nuevo desafío de la Bicolor después de lo ocurrido durante la eliminatoria mundialista. “Es el inicio de una nueva etapa para buscar cosas importantes en este proceso que continúa”, afirmó el asistente, quien también reconoció la dificultad que representará Jamaica por la velocidad, el físico y el nivel competitivo de sus futbolistas.

Guatemala visitará a Jamaica el viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas en su estreno en la Nations League. Sin embargo, la particular secuencia protagonizada por Ordóñez (convocatoria con Guatemala, ausencia atribuida inicialmente a una lesión, posterior participación con Tulsa y las declaraciones de Reyes) deja abierto un interrogante que probablemente seguirá acompañando a la Selección hasta que el propio delantero explique su versión de lo ocurrido.

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