Xelajú MC vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú Antigua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y Antigua GFC se enfrentan en un partido pendiente de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo importante tanto para la pelea por el liderato como por los puestos de clasificación. El encuentro estaba programado originalmente para el 16 de agosto, pero fue postergado debido a la participación de ambos equipos en la Copa Centroamericana.

Xelajú MC llega al encuentro con 12 puntos y ubicado en el séptimo lugar, después de tres victorias, tres empates y tres derrotas. Los Superchivos atraviesan un momento complicado bajo la conducción de Roberto Hernández y vienen de empatar 2-2 en su visita a Suchitepéquez. El entrenador comienza a recibir cuestionamientos debido a que el equipo acumula tres partidos sin ganar en el Apertura, una situación que se suma a su discreto desempeño durante la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Por su parte, Antigua GFC llega como líder del Apertura 2026 con 21 puntos, producto de siete victorias y solamente una derrota. El conjunto dirigido por Mauricio Tapia no disputó su compromiso frente a Municipal por la jornada 10 debido a la cantidad de futbolistas convocados a la Selección de Guatemala y ahora tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja en la cima. Los Panzas Verdes han mostrado una versión muy superior en el campeonato local, en marcado contraste con su participación en la Copa Centroamericana, donde perdieron sus cuatro encuentros de la fase de grupos.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú MC vs Antigua GFC de la jornada 4 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Antigua GFC será el miércoles 23 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Antigua GFC hoy

Xelajú MC no podrá contar con Elmer Cardoza, expulsado en el duelo ante Suchitepéquez, ni con Kevin Ruiz ni Jorge Aparicio, convocados a la Selección de Guatemala, mientras que Antigua GFC no tendrá disponibles a José Morán, Óscar Castellanos, José Rosales y William Fajardo, también convocados por Tena para el seleccionado nacional. Se estima que Roberto Hernández y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC: Estuardo Sicán; Javier González, Marcelo Hernández, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan; Joshua Ubico, Yair Jaén, Maynor de León; Oscar Mejía, Ángel López; y Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Antigua GFC: Jorge Moreno; Jorge González, Alexander Robinson, Juan Carbonell; José Gálvez, José Franco, Allan García, Suhander Zúñiga; Kevin López, Agustín Maziero y José Espinoza. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Antigua GFC:

15 de marzo de 2026 | Xelajú MC 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de enero de 2026 | Antigua GFC 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 11 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Xelajú MC | Cuartos de Final Playoffs Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Playoffs Torneo Apertura 2025 8 de diciembre de 2025 | Xelajú MC 1-0 Antigua GFC | Cuartos de Final Playoffs Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Playoffs Torneo Apertura 2025 5 de octubre de 2025 | Antigua GFC 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

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