Sudáfrica da buena imagen en empate ante Panamá antes de medirse a México en el Mundial 2026

Los ‘Bafana Bafana’ empatan 1-1 ante los canaleros en Durban tras dominar el partido, pero sin contundencia. Bárcenas y Appollis marcaron en un duelo intenso

El conjunto africana será el primer rival del Tri en la justa veraniega | Reuters

Sudáfrica y Panamá empataron 1-1 en el Moses Mabhida Stadium, en un partido que dejó señales claras del funcionamiento de ambos equipos. El primer rival de México en el Mundial 2026 ofreció una actuación con dinamismo ofensivo, dominio territorial por varios pasajes y una búsqueda constante del arco rival, pero la falta de contundencia le impidió quedarse con la victoria ante un cuadro canalero ordenado, competitivo y con capacidad para resistir bajo presión.

El conjunto dirigido por Hugo Broos manejó más tiempo la pelota y generó mayor volumen de juego, sobre todo desde la mitad inicial, mientras que el equipo de Thomas Christiansen apostó por el orden, la presión puntual y el aprovechamiento de errores rivales. Panamá no fabricó demasiadas ocasiones claras, pero sí encontró la vía para golpear primero y sostener la ventaja durante buena parte del compromiso en Durban.

Desde el arranque, Panamá mostró intención de competir lejos de su arco. Apenas al minuto 1, Carlos Harvey probó con el primer remate del encuentro, sin mayores complicaciones para Ronwen Williams. Después, los canaleros trataron de elaborar desde el medio campo, aunque pronto comenzaron a aparecer decisiones arbitrales cerradas, como el fuera de juego marcado a Cecilio Waterman al 5’, en una jugada que dejaba dudas. Sudáfrica respondió con posesiones largas y al 9’ ya avisaba con una acción confusa dentro del área, antes de que al 11’ José Córdoba barriera a tiempo para frenar otra llegada.

Con el paso de los minutos, los Bafana Bafana empezaron a imponer condiciones. Al 13’ se anuló otra acción de Waterman por fuera de juego, también protestada por Panamá, y después los africanos crecieron con intensidad. Al 19’, Luis Mejía sostuvo a los panameños con una tapada con los pies ante Oswin Appollis, y un minuto más tarde volvió a aparecer cuando un mal pase de Martin Krug casi termina en el primero de Lyle Foster, que falló con la portería a disposición. Ese tramo reflejaba con claridad el mejor momento sudafricano.

Panamá se adelanta

Sin embargo, cuando parecía más cerca el gol local, Panamá encontró premio en la presión alta. Al minuto 23, Waterman y Edgar Yoel Bárcenas apretaron la salida sudafricana, robaron cerca del área y Bárcenas definió para el 0-1, firmando así su gol número 10 con la selección justo en el día de su partido 100. La anotación premió la atención panameña en una jugada específica, aunque no modificó del todo el desarrollo, porque Sudáfrica siguió con la iniciativa y el control del balón.

El cuadro africano mantuvo su insistencia y convirtió a Mejía en figura. Al 35’, Panamá ya sobrevivía gracias a las salidas y reflejos de su portero, mientras Martin Krug sufría por su sector. Al 39’ el propio guardameta panameño tuvo que pedir el cambio por una lesión muscular; dejó la cancha entre lágrimas y fue sustituido por Orlando Mosquera. El relevo respondió de inmediato: al 43’ tapó una llegada clara y al 45’ volvió a salvar a Panamá con una gran reacción ante un disparo potente de Teboho Mokoena. Así, pese al dominio sudafricano, el descanso llegó con ventaja canalera de 0-1.

Empate de Sudáfrica en el arranque del complemento

Para el segundo tiempo, Thomas Christiansen movió piezas con el ingreso de Jorge Gutiérrez por Eric Davis, mientras que Sudáfrica salió con la misma agresividad ofensiva. Apenas al 47’, los locales ya merodeaban el área rival y dos minutos después encontraron el empate. Tshepang Moremi mandó un centro bombeado y Oswin Appollis apareció para firmar el 1-1 al 49’, en una desatención de la zaga panameña. Era un gol que correspondía al empuje sudafricano, que siguió encontrando espacios, incluso con otra acción anulada por fuera de juego al 51’.

Panamá intentó reaccionar con una jugada colectiva al 55’ que terminó en tiro de esquina, pero Sudáfrica siguió marcando el ritmo del partido. A la hora de juego, Hugo Broos refrescó su ataque con los ingresos de Relebohile Mofokeng y Jayden Adams por Themba Zwane y Yaya Sithole, cambios claramente ofensivos. Al 63’, con una posesión de 65% a favor de los locales, Moremi volvió a llevar peligro por la banda izquierda, y al 67’ Orlando Mosquera apareció otra vez como salvador al achicarle a Foster tras dejar atrás a José Córdoba. Más tarde, al 71’, Sudáfrica realizó nuevas modificaciones con la salida de Foster y Mokoena para dar paso a Evidence Makgopa y Thalente Mbatha.

Panamá apenas logró sacudirse la presión en tramos aislados, aunque mantuvo el orden para no romperse. Al 65’ ingresaron José Fajardo y Aníbal Godoy, este último para disputar su partido 157 con la selección, y al 74’ también entraron Adalberto Carrasquilla y Andrés Andrade. La ocasión más clara del segundo tiempo para los canaleros llegó hasta el minuto 80, cuando Fajardo recuperó alto, Panamá encadenó varios pases y César Yanis sacó un derechazo desviado, en la que fue su mejor oportunidad tras el descanso.

En la recta final, Sudáfrica siguió buscando el segundo gol, pero volvió a pagar su falta de precisión, mientras Panamá sostuvo la igualdad con disciplina. El árbitro añadió cinco minutos en Durban, aunque el marcador ya no se movió y el encuentro terminó 1-1 al 90’. El empate dejó una imagen interesante del cuadro sudafricano rumbo a su choque ante México en el Mundial 2026: un equipo con ritmo, variantes ofensivas y ambición, pero todavía con deuda en la definición. Panamá, por su parte, volvió a exhibir una estructura seria, competitiva y capaz de resistir incluso cuando no logra generar demasiado al frente.

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