La dramática definición del segundo descenso: tres equipos, un solo objetivo

Se viene un final apasionante en Guatemala.

Malacateco, Mictlán y Guastatoya, definición dramática. (Fotos: Facebook)

La última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala será dramática. No tanto por quienes terminen clasificando a los cuartos de final del torneo, sino por los que definirán al segundo equipo que descenderá acompañando a Deportivo Achuapa a la primera división: Mictlán, Guastatoya y Malacateco llegan a la definición con la misma cantidad de puntos, 50, por lo que todo puede pasar.

Mictlán

Los ‘conejos’ de Mictlán llegan a la última fecha del torneo con 24 puntos, a dos unidades del octavo, Guastatoya, con quien no solo compite por un lugar en los cuartos de final sino que por salvarse del descenso. En la última jornada, los ‘conejos’ visitarán a Aurora, equipo que ya está sin posibilidades matemáticas de meterse en los cuartos de final y ha logrado garantizar su permanencia. Si bien es favorito a ganar, es quien peor diferencia de gol tiene en relación a sus rivales (-13).

Malacateco

Los ‘toros’ llegan a este final de torneo sin chances de meterse en los cuartos de final, y con la mente fija en la posibilidad de salvarse del descenso. Para ello, deberán ganarle en la última jornada como local a Comunicaciones, club que viene de asegurar su permanencia en la jornada 21. El caso es que los de Malacateco tienen -7 de diferencia de gol, por lo que la tienen muy difícil.

Guastatoya

El equipo ‘pecho amarillo’ tiene por delante la gran posibilidad de salvarse dependiendo de sí mismo. Para eso le alcanzará con ganarle al ya salvado y clasificado a cuartos de final Deportivo Marquense, a quien recibirá en el David Cordón Hichos, con una ventaja importante dado que tiene mejor diferencia de gol que sus rivales, Mictlán y Malacateco.

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: posiciones actualizadas

Pos Equipo Pts DG PJ 1 Municipal 83 +35 44 2 Mixco 80 +20 44 3 Antigua GFC 75 +21 44 4 Xelajú MC 64 +17 44 5 Aurora 58 -13 44 6 Marquense 53 -18 44 7 Cobán Imperial 55 +3 44 8 Comunicaciones 55 -8 44 9 Guastatoya 50 -10 44 10 Malacateco 50 -12 44 11 Mictlán 50 -13 44 12 Achuapa 43 -22 44

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: quién está descendiendo hoy

De acuerdo con la tabla acumulada, Achuapa ya quedó sin opciones matemáticas y se convirtió en el primer equipo descendido de la temporada. En la parte baja de la tabla acumulada, la situación sigue siendo muy ajustada, con varios clubes separados por pocos puntos de diferencia a falta de una jornada.

Los equipos más comprometidos

🔻 Achuapa (43 pts): ya descendido

🔻 Mictlán (50 pts): en zona de descenso, obligado a ganar

⚠️ Malacateco (50 pts): se mantiene fuera del descenso por diferencia de gol

⚠️ Guastatoya (50 pts): en situación similar, sin margen de error

⚠️ Marquense (53 pts): necesita sumar para asegurar la permanencia

✔️ Comunicaciones (55 pts): permanencia asegurada

✔️ Cobán Imperial (55 pts): permanencia asegurada

Un cierre de torneo que promete drama total

Con solo una fecha por disputarse, el margen de error es prácticamente nulo. Los enfrentamientos directos entre equipos de la zona baja serán determinantes y podrían definir quién se mantiene en la Liga Nacional y quién pierde la categoría. El Clausura 2026 entra en su tramo decisivo con una tabla acumulada que mantiene en vilo a todo el fútbol guatemalteco.

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