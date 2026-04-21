Cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala: posibles cruces

Se viene una definición dramática en Guatemala.

Se viene una definición dramática. (Mixco, Marquense y )

A la fase de grupos del Torneo Clausura 2026 le resta apenas una jornada para su finalización y ya hay siete equipos que han logrado asegurar su clasificación a los playoffs: Xelajú, Mixco, Municipal, Comunicaciones, Antigua GFC, Cobán Imperial y Marquense. Con solo tres puntos en juego, la atención está centrada en la pelea por el último boleto disponible, donde Guastatoya ocupa actualmente el octavo lugar con 26 unidades, seguido muy de cerca por Mictlán, que suma 24, por lo que todo se definirá en la fecha final.

La lucha, sin embargo, no solo se limita al acceso a la fase final. En paralelo, estos mismos equipos están involucrados en una disputa aún más delicada: la permanencia en la máxima categoría. Tanto Guastatoya como Mictlán llegan a la última jornada igualados con 50 puntos en la tabla acumulada, misma cifra que Malacateco, lo que configura un escenario de máxima tensión, donde cualquier resultado puede ser determinante.

Esto implica que uno de estos tres equipos terminará descendiendo y acompañando a Deportivo Achuapa a la segunda división. La particularidad del caso es que la definición dependerá de combinaciones de resultados, lo que añade un componente dramático a la jornada decisiva, en la que cada gol y cada punto pueden marcar el destino de toda una temporada.

En este contexto, el cierre del Clausura promete ser apasionante no solo por lo que está en juego en la parte baja, sino también por lo que ocurre en la zona alta de la tabla. Equipos como Comunicaciones lograron asegurar su permanencia en la jornada anterior tras vencer a Guastatoya, alcanzando los 55 puntos en la acumulada y dejando atrás una campaña que, por momentos, los tuvo seriamente comprometidos con el descenso.

Para los ‘cremas’, esta salvación representa un alivio significativo, ya que por primera vez en su historia reciente estuvieron muy cerca de perder la categoría. Haber revertido esa situación en el tramo final del campeonato habla de una recuperación importante, tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

En la parte alta, la definición también está completamente abierta. Xelajú y Mixco comparten el liderato con 36 puntos, aunque el conjunto altense se ubica en la primera posición gracias a una mejor diferencia de gol. Muy cerca aparecen Municipal y Comunicaciones, ambos con 35 unidades, lo que deja la tabla totalmente apretada de cara al cierre.

Por este motivo, la última jornada no solo definirá al octavo clasificado y al equipo que descenderá, sino también las posiciones finales que determinarán los cruces de cuartos de final. Con tantos frentes abiertos y márgenes tan ajustados, el desenlace del Clausura 2026 se perfila como uno de los más emocionantes de los últimos años en el fútbol guatemalteco.

Tabla de posiciones jornada 19 de Guatemala

Xelajú – 36 pts

Deportivo Mixco – 36 pts

Municipal – 35 pts

Comunicaciones – 35 pts

Antigua – 33 pts

Cobán Imperial – 32 pts

Marquense – 30 pts

Guastatoya – 28 pts

Mictlán – 26 pts

Malacateco – 19 pts

Aurora FC – 19 pts

Deportivo Achuapa – 18 pts

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