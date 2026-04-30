Didí: el genio detrás del Brasil bicampeón

Uno de los hombres que han escrito la historia de la selección más ganadora en la historia de las Copas del Mundo

En la historia de los Mundiales, pocos nombres tienen el peso y la elegancia de Waldyr Pereira, mejor conocido como Didí. El mediocampista brasileño, ubicado en el puesto 42 del conteo de Claro Sports sobre los mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo, fue una figura clave en una de las generaciones más influyentes que ha tenido el fútbol.

Brasil ha sido cuna de talento a lo largo de las décadas, pero Didí ocupa un lugar especial dentro de esa tradición. Su estilo pausado, su visión de juego y su capacidad para marcar el ritmo de los partidos lo convirtieron en el cerebro de una selección que cambió la forma de entender el fútbol a nivel global.

Nacido el 8 de octubre de 1928 en Campos dos Goytacazes, Didí inició su carrera desde muy joven en el Americano de Campos. Su talento lo llevó rápidamente a clubes de mayor exigencia como Fluminense y Botafogo, donde consolidó su reputación como uno de los mediocampistas más completos de su época.

Su carrera también tuvo un breve paso por el fútbol europeo. El Real Madrid apostó por su calidad, pero la adaptación no fue sencilla. En pocos meses, Didí decidió regresar a Brasil, donde encontró nuevamente su mejor versión y retomó el protagonismo que lo había caracterizado.

Con la selección brasileña, su legado quedó marcado para siempre. Fue pieza fundamental en el Mundial de Suecia 1958, donde Brasil conquistó su primer título y sorprendió al mundo con un fútbol ofensivo y técnico. Didí no solo fue líder en la cancha, sino también un referente dentro del vestidor en un equipo que contaba con figuras como Pelé.

Su desempeño en ese torneo fue determinante para que Brasil impusiera una nueva identidad. Desde el mediocampo, Didí dictaba el ritmo del juego, distribuía el balón con precisión y se encargaba de conectar a las distintas líneas del equipo, convirtiéndose en un eje indispensable para el funcionamiento colectivo.

Cuatro años más tarde, en Chile 1962, volvió a ser protagonista en la obtención del bicampeonato. Su experiencia y control del juego fueron determinantes para sostener a un equipo que supo adaptarse a las circunstancias y mantenerse en la cima del fútbol mundial.

Más allá de los títulos, Didí dejó una influencia que trascendió su generación. Su forma de entender el juego ayudó a consolidar el estilo brasileño que dominaría el panorama internacional durante décadas, basado en la técnica, la inteligencia y el control del balón.

Su legado permanece vigente en la historia del fútbol. Años después de su retiro y tras su fallecimiento en 2001, su nombre sigue siendo referencia obligada cuando se habla de los grandes mediocampistas de todos los tiempos, y su lugar en el conteo de Claro Sports confirma el impacto que tuvo en los Mundiales.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

La historia de Didí le permite estar entre los 100 mejores jugadores en la historia de la justa. A continuación repasa el perfil de cada uno de los futbolistas, en la cuenta regresiva de Claro Sports:

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