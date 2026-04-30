Agenda deportiva del 30 de abril al 3 de mayo: Cuartos de final Liga MX, GP Miami y Súper Final de clavados
América vs Pumas, por el primer golpe en la ida de los cuartos de final; regresa la F1 con Sergio ‘Checo’ Pérez y 11 mexicanos en la Copa del Mundo de Clavados
- ¡Clásico Capitalino y Chivas vs Tigres en cuartos de final! Partidos confirmados de la Liguilla 2026
- Braga vs Friburgo y Nottingham Forest vs Aston Villa en las semis de la Europa League
- Gran Premio de Miami 2026 F1: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, sprint, clasificación y carrera
Este fin de semana llega cargado de emociones con una agenda que combina lo mejor del deporte internacional y nacional, donde destacan eventos de alto impacto para la afición mexicana. La actividad arranca con el béisbol, pero el foco se intensifica con el regreso de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami, donde Sergio ‘Checo’ Pérez buscará protagonismo en un circuito clave de la temporada. A la par, los clavados mexicanos viven un momento crucial en la Súperfinal de la Copa del Mundo, con figuras como Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya y Gaby Agúndez peleando por medallas en múltiples pruebas. En territorio nacional, la tensión crece con el inicio de los cuartos de final de la Liga MX, con duelos de alto voltaje como América vs Pumas y Tigres vs Chivas que prometen marcar el rumbo hacia el título.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 30 de abril al 3 de mayo
Además de lo ya mencionado, Claro Sports se une a esta agenda con un fin de semana cargado de actividad internacional con eventos de alto impacto que marcan la agenda deportiva. El fútbol europeo toma protagonismo con las semifinales de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, mientras que el automovilismo acelera con la doble jornada de la Formula E en Berlín. En el voleibol, la élite del continente define a su campeón en la CEV Champions League femenil, y el ciclismo mantiene el ritmo con las etapas clave del Tour de Turquía. A nivel nacional, la Liga Mexicana de Béisbol ofrece duelos atractivos con equipos protagonistas, en una cartelera que combina intensidad, definición y espectáculo en distintas disciplinas.
- Jueves 30 abril
- 11:00 | Ciclismo | Tour de Turquía | Etapa 5
- 12:00 | Fútbol | UEFA Europa League | Braga vs Friburgo | Semifinal ida | Previa y Post
- 12:00 | Fútbol | UEFA Europa League | Nottingham Forest vs Aston Villa | Semifinal ida | Previa y Post*
- 12:00 | Fútbol | UEFA Conference League | Shakhtar vs Crystal Palace | Semifinal ida | Previa y Post
- 12:00 | Fútbol | UEFA Conference League | Estrasburgo vs Rayo Vallecano | Semifinal ida | Previa y Post*
- 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Show semanal
- 19:30 | Béisbol | LMB | Algodoneros del Unión Laguna vs Saraperos de Saltillo | Temporada regular
- Viernes 1 mayo
- 13:00 | Ciclismo | Tour de Turquía | Etapa 6
- 19:30 | Béisbol | LMB | Bravos de León vs Olmecas de Tabasco | Temporada regular
- Sábado 2 mayo
- 03:30 | Automovilismo | Formula E | Clasificación Berlín | Temporada 12
- 07:30 | Automovilismo | Formula E | Carrera 7 Berlín | Temporada 12
- 08:00 | Voleibol | CEV Champions League Women | Vakifbank vs Conegliano | Semifinal
- 11:00 | Voleibol | CEV Champions League Women | Eczacibasi vs Scandicci | Semifinal
- 13:00 | Ciclismo | Tour de Turquía | Etapa 7
- 19:00 | Béisbol | LMB | Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán | Temporada regular
- 22:30 | Béisbol | LMB | Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán | Temporada regular
- Domingo 3 mayo
- 03:30 | Automovilismo | Formula E | Clasificación Berlín | Temporada 12
- 07:30 | Automovilismo | Formula E | Carrera 8 Berlín | Temporada 12
- 08:00 | Voleibol | CEV Champions League Women | Partido por el tercer lugar
- 11:00 | Voleibol | CEV Champions League Women | Final
- 14:00 | Ciclismo | Tour de Turquía | Etapa 8
- 17:00 | Béisbol | LMB | Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey | Temporada regular
*Contenido exclusivo para miembros
Jueves 30 de abril: Semifinales Europa League y Liga MX Femenil
- 11:05 | Béisbol | MLB | San Francisco Giants vs Philadelphia Phillies | Temporada regular | MLB Game Pass
- 11:40 | Béisbol | MLB | Arizona Diamondbacks vs Milwaukee Brewers | Temporada regular | MLB Game Pass
- 13:00 | Fútbol | UEFA Europa League | Nottingham Forest vs Aston Villa | Semifinal ida | ESPN
- 13:00 | Fútbol | UEFA Conference League | Estrasburgo vs Rayo Vallecano | Semifinal ida
- 17:00 | Básquetbol | NBA Playoffs | New York Knicks vs Atlanta Hawks | Primera ronda | Juego 6 | NBA Game Pass
- 17:40 | Béisbol | MLB | Toronto Blue Jays vs Minnesota Twins | Temporada regular | MLB Game Pass
- 18:00 | Básquetbol | NBA Playoffs | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | Primera ronda | Juego 6 | NBA Game Pass
- 19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Mineros de Zacatecas vs Tepatitlán | Semifinal ida | ESPN3
- 19:07 | Fútbol | Liga MX Femenil | Chivas vs Pachuca | Cuartos de final Ida | FOX One y Tubi
- 19:30 | Básquetbol | NBA Playoffs | Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves | Primera ronda | Juego 6 | NBA Game Pass
- 20:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera | Final trampolín sincronizado 3m varonil | World Aquatics
- 21:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Toluca vs Tigres | Cuartos de final Ida | Canal 9 y YouTube
- 21:05 | Fútbol | Liga Expansión MX | Tampico Madero vs Cancún | Semifinal ida | ESPN3
- 22:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Mia y Lia Cueva | Final trampolín sincronizado 3m femenil | World Aquatics
Viernes 1 de mayo: Mexicanos en las finales Copa del Mundo de Clavados y regresa la F1
- 01:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Alejandra Estudillo y Gaby Agúndez | Final plataforma sincronizada 10m femenil | World Aquatics
- 02:45 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Kevin Berlín y Randal Willars | Final plataforma sincronizada 10m varonil | World Aquatics
- 04:32 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars | Final equipo mixto 3m y 10m | World Aquatics
- 10:00 | Automovilismo | Fórmula | Gran Premio de Miami | Libres 1 | F1TV y Canal 5
- 14:30 | Automovilismo | Fórmula | Gran Premio de Miami | Clasificación sprint | F1TV y Canal 5
- 17:05 | Béisbol | MLB | Baltimore Orioles vs New York Yankees | Temporada regular | MLB Game Pass
- 17:10 | Béisbol | MLB | Houston Astros vs Boston Red Sox | Temporada regular | MLB Game Pass
- 18:15 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs St. Louis Cardinals | Temporada regular | MLB Game Pass
- 21:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera | Preliminares trampolín 3m* | World Aquatics
Sábado 2 de mayo: Arrancan los cuartos de final de la Liga MX
- 03:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Suri Cueva | Preliminares plataforma 10m femenil* | World Aquatics
- 04:15 | Box | Naoya Inoue vs Junto Nakatani
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | Bayern Munich vs Heidenheim | Jornada 32 | Sky Sports
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Wolves vs Sunderland | Jornada 35 | FOX One
- 08:15 | Fútbol | LaLiga | Valencia vs Atlético Madrid | Jornada 34 | Sky Sports
- 09:00 | Fútbol | Ligue 1 | PSG vs Lorient | Jornada 32 | FOX One
- 10:00 | Automovilismo | Fórmula | Gran Premio de Miami | Sprint | F1TV y Canal 5
- 10:30 | Fútbol | Premier League | Arsenal vs Fulham | Jornada 35 | FOX One
- 12:35 | Béisbol | MLB | Baltimore Orioles vs New York Yankees | Temporada regular | MLB Game Pass
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Atalanta vs Genoa | Jornada 35 | ESPN
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Osasuna vs Barcelona | Jornada 34 | Sky Sports
- 14:00 | Automovilismo | Fórmula | Gran Premio de Miami | Clasificación | F1TV y Canal 5
- 14:10 | Béisbol | MLB | Houston Astros vs Boston Red Sox | Temporada regular | MLB Game Pass
- 17:15 | Fútbol | MLS | Inter Miami vs Orlando City | MLS Season Pass
- 17:15 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs St. Louis Cardinals | Temporada regular | MLB Game Pass
- 17:15 | Béisbol | MLB | Texas Rangers vs Detroit Tigers | Temporada regular | MLB Game Pass
- 17:30 | Fútbol | MLS | Columbus Crew vs Minnesota United | MLS Season Pass
- 18:00 | Box | Gilberto ‘Zurdo’ Ramirez vs David Benavidez
- 18:30 | Fútbol | MLS | Houston Dynamo vs Colorado Rapids | MLS Season Pass
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Tigres vs Chivas | Cuartos de final Ida | Azteca 7 y FOX One
- 21:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Aranza Vázquez y María García | Preliminares trampolín 3m femenil* | World Aquatics
- 21:15 | Fútbol | Liga MX | Atlas vs Cruz Azul | Cuartos de final Ida | Canal 5, TUDN, ViX
Domingo 3 de mayo: GP de Miami y América vs Pumas
- 3:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Randal Willars y Kevin Berlín | Preliminares plataforma 10m varonil* | World Aquatics
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Sassuolo vs Milan | Jornada 35 | ESPN y Disney+ Premium Mexico
- 08:30 | Fútbol | Premier League | Manchester United vs Liverpool | Jornada 35 | Max
- 09:30 | Fútbol | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund | Jornada 32 | Sky Sports
- 10:00 | Fútbol | Serie A | Juventus vs Verona | Jornada 35 | Disney+ Premium Mexico
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Betis vs Real Oviedo | Jornada 34 | Sky Sports
- 11:35 | Béisbol | MLB | Baltimore Orioles vs New York Yankees | Temporada regular | MLB Game Pass
- 11:35 | Béisbol | MLB | Houston Astros vs Boston Red Sox | Temporada regular | MLB Game Pass
- 12:00 Fútbol | Liga Profesional Saudí | Al-Qadsiah vs Al Nassr | Jornada 31
- 12:00 | Fútbol | Premier League | Aston Villa vs Tottenham | Jornada 35 | Max
- 12:15 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs St. Louis Cardinals | Temporada regular | MLB Game Pass
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Inter vs Parma | Jornada 35 | Disney+ Premium Mexico
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Espanyol vs Real Madrid | Jornada 34 | Sky Sports
- 14:00 | Automovilismo | Fórmula | Gran Premio de Miami | Carrera | F1TV y Canal 5
- 15:20 | Béisbol | MLB | Texas Rangers vs Detroit Tigers | Temporada regular | MLB Game Pass
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | América vs Pumas | Cuartos de final Ida | Canal 5, TUDN, ViX
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Pachuca | Cuartos de final Ida | Canal 5, TUDN, ViX
*Finales, mismo día en caso de que avancen los mexicanos