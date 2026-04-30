Agenda deportiva del 30 de abril al 3 de mayo: Cuartos de final Liga MX, GP Miami y Súper Final de clavados

América vs Pumas, por el primer golpe en la ida de los cuartos de final; regresa la F1 con Sergio ‘Checo’ Pérez y 11 mexicanos en la Copa del Mundo de Clavados

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Este fin de semana llega cargado de emociones con una agenda que combina lo mejor del deporte internacional y nacional, donde destacan eventos de alto impacto para la afición mexicana. La actividad arranca con el béisbol, pero el foco se intensifica con el regreso de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami, donde Sergio ‘Checo’ Pérez buscará protagonismo en un circuito clave de la temporada. A la par, los clavados mexicanos viven un momento crucial en la Súperfinal de la Copa del Mundo, con figuras como Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya y Gaby Agúndez peleando por medallas en múltiples pruebas. En territorio nacional, la tensión crece con el inicio de los cuartos de final de la Liga MX, con duelos de alto voltaje como América vs Pumas y Tigres vs Chivas que prometen marcar el rumbo hacia el título.

Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 30 de abril al 3 de mayo

Además de lo ya mencionado, Claro Sports se une a esta agenda con un fin de semana cargado de actividad internacional con eventos de alto impacto que marcan la agenda deportiva. El fútbol europeo toma protagonismo con las semifinales de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, mientras que el automovilismo acelera con la doble jornada de la Formula E en Berlín. En el voleibol, la élite del continente define a su campeón en la CEV Champions League femenil, y el ciclismo mantiene el ritmo con las etapas clave del Tour de Turquía. A nivel nacional, la Liga Mexicana de Béisbol ofrece duelos atractivos con equipos protagonistas, en una cartelera que combina intensidad, definición y espectáculo en distintas disciplinas.

Jueves 30 abril 11:00 | Ciclismo | Tour de Turquía | Etapa 5 12:00 | Fútbol | UEFA Europa League | Braga vs Friburgo | Semifinal ida | Previa y Post 12:00 | Fútbol | UEFA Europa League | Nottingham Forest vs Aston Villa | Semifinal ida | Previa y Post* 12:00 | Fútbol | UEFA Conference League | Shakhtar vs Crystal Palace | Semifinal ida | Previa y Post 12:00 | Fútbol | UEFA Conference League | Estrasburgo vs Rayo Vallecano | Semifinal ida | Previa y Post* 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Show semanal 19:30 | Béisbol | LMB | Algodoneros del Unión Laguna vs Saraperos de Saltillo | Temporada regular

Viernes 1 mayo 13:00 | Ciclismo | Tour de Turquía | Etapa 6 19:30 | Béisbol | LMB | Bravos de León vs Olmecas de Tabasco | Temporada regular

Sábado 2 mayo 03:30 | Automovilismo | Formula E | Clasificación Berlín | Temporada 12 07:30 | Automovilismo | Formula E | Carrera 7 Berlín | Temporada 12 08:00 | Voleibol | CEV Champions League Women | Vakifbank vs Conegliano | Semifinal 11:00 | Voleibol | CEV Champions League Women | Eczacibasi vs Scandicci | Semifinal 13:00 | Ciclismo | Tour de Turquía | Etapa 7 19:00 | Béisbol | LMB | Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán | Temporada regular 22:30 | Béisbol | LMB | Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán | Temporada regular

Domingo 3 mayo 03:30 | Automovilismo | Formula E | Clasificación Berlín | Temporada 12 07:30 | Automovilismo | Formula E | Carrera 8 Berlín | Temporada 12 08:00 | Voleibol | CEV Champions League Women | Partido por el tercer lugar 11:00 | Voleibol | CEV Champions League Women | Final 14:00 | Ciclismo | Tour de Turquía | Etapa 8 17:00 | Béisbol | LMB | Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey | Temporada regular



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Jueves 30 de abril: Semifinales Europa League y Liga MX Femenil

11:05 | Béisbol | MLB | San Francisco Giants vs Philadelphia Phillies | Temporada regular | MLB Game Pass

11:40 | Béisbol | MLB | Arizona Diamondbacks vs Milwaukee Brewers | Temporada regular | MLB Game Pass

13:00 | Fútbol | UEFA Europa League | Nottingham Forest vs Aston Villa | Semifinal ida | ESPN

13:00 | Fútbol | UEFA Conference League | Estrasburgo vs Rayo Vallecano | Semifinal ida

17:00 | Básquetbol | NBA Playoffs | New York Knicks vs Atlanta Hawks | Primera ronda | Juego 6 | NBA Game Pass

17:40 | Béisbol | MLB | Toronto Blue Jays vs Minnesota Twins | Temporada regular | MLB Game Pass

18:00 | Básquetbol | NBA Playoffs | Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | Primera ronda | Juego 6 | NBA Game Pass

19:00 | Fútbol | Liga Expansión MX | Mineros de Zacatecas vs Tepatitlán | Semifinal ida | ESPN3

19:07 | Fútbol | Liga MX Femenil | Chivas vs Pachuca | Cuartos de final Ida | FOX One y Tubi

19:30 | Básquetbol | NBA Playoffs | Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves | Primera ronda | Juego 6 | NBA Game Pass

20:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera | Final trampolín sincronizado 3m varonil | World Aquatics

21:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Toluca vs Tigres | Cuartos de final Ida | Canal 9 y YouTube

21:05 | Fútbol | Liga Expansión MX | Tampico Madero vs Cancún | Semifinal ida | ESPN3

22:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Mia y Lia Cueva | Final trampolín sincronizado 3m femenil | World Aquatics

Viernes 1 de mayo: Mexicanos en las finales Copa del Mundo de Clavados y regresa la F1

01:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Alejandra Estudillo y Gaby Agúndez | Final plataforma sincronizada 10m femenil | World Aquatics

02:45 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Kevin Berlín y Randal Willars | Final plataforma sincronizada 10m varonil | World Aquatics

04:32 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars | Final equipo mixto 3m y 10m | World Aquatics

10:00 | Automovilismo | Fórmula | Gran Premio de Miami | Libres 1 | F1TV y Canal 5

14:30 | Automovilismo | Fórmula | Gran Premio de Miami | Clasificación sprint | F1TV y Canal 5

17:05 | Béisbol | MLB | Baltimore Orioles vs New York Yankees | Temporada regular | MLB Game Pass

17:10 | Béisbol | MLB | Houston Astros vs Boston Red Sox | Temporada regular | MLB Game Pass

18:15 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs St. Louis Cardinals | Temporada regular | MLB Game Pass

21:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera | Preliminares trampolín 3m* | World Aquatics

Sábado 2 de mayo: Arrancan los cuartos de final de la Liga MX

03:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Suri Cueva | Preliminares plataforma 10m femenil* | World Aquatics

04:15 | Box | Naoya Inoue vs Junto Nakatani

07:30 | Fútbol | Bundesliga | Bayern Munich vs Heidenheim | Jornada 32 | Sky Sports

08:00 | Fútbol | Premier League | Wolves vs Sunderland | Jornada 35 | FOX One

08:15 | Fútbol | LaLiga | Valencia vs Atlético Madrid | Jornada 34 | Sky Sports

09:00 | Fútbol | Ligue 1 | PSG vs Lorient | Jornada 32 | FOX One

10:00 | Automovilismo | Fórmula | Gran Premio de Miami | Sprint | F1TV y Canal 5

10:30 | Fútbol | Premier League | Arsenal vs Fulham | Jornada 35 | FOX One

12:35 | Béisbol | MLB | Baltimore Orioles vs New York Yankees | Temporada regular | MLB Game Pass

12:45 | Fútbol | Serie A | Atalanta vs Genoa | Jornada 35 | ESPN

13:00 | Fútbol | LaLiga | Osasuna vs Barcelona | Jornada 34 | Sky Sports

14:00 | Automovilismo | Fórmula | Gran Premio de Miami | Clasificación | F1TV y Canal 5

14:10 | Béisbol | MLB | Houston Astros vs Boston Red Sox | Temporada regular | MLB Game Pass

17:15 | Fútbol | MLS | Inter Miami vs Orlando City | MLS Season Pass

17:15 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs St. Louis Cardinals | Temporada regular | MLB Game Pass

17:15 | Béisbol | MLB | Texas Rangers vs Detroit Tigers | Temporada regular | MLB Game Pass

17:30 | Fútbol | MLS | Columbus Crew vs Minnesota United | MLS Season Pass

18:00 | Box | Gilberto ‘Zurdo’ Ramirez vs David Benavidez

18:30 | Fútbol | MLS | Houston Dynamo vs Colorado Rapids | MLS Season Pass

19:00 | Fútbol | Liga MX | Tigres vs Chivas | Cuartos de final Ida | Azteca 7 y FOX One

21:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Aranza Vázquez y María García | Preliminares trampolín 3m femenil* | World Aquatics

21:15 | Fútbol | Liga MX | Atlas vs Cruz Azul | Cuartos de final Ida | Canal 5, TUDN, ViX

Domingo 3 de mayo: GP de Miami y América vs Pumas

3:02 | Clavados | Súperfinal Copa del Mundo de Clavados | Randal Willars y Kevin Berlín | Preliminares plataforma 10m varonil* | World Aquatics

07:00 | Fútbol | Serie A | Sassuolo vs Milan | Jornada 35 | ESPN y Disney+ Premium Mexico

08:30 | Fútbol | Premier League | Manchester United vs Liverpool | Jornada 35 | Max

09:30 | Fútbol | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund | Jornada 32 | Sky Sports

10:00 | Fútbol | Serie A | Juventus vs Verona | Jornada 35 | Disney+ Premium Mexico

10:30 | Fútbol | LaLiga | Betis vs Real Oviedo | Jornada 34 | Sky Sports

11:35 | Béisbol | MLB | Baltimore Orioles vs New York Yankees | Temporada regular | MLB Game Pass

11:35 | Béisbol | MLB | Houston Astros vs Boston Red Sox | Temporada regular | MLB Game Pass

12:00 Fútbol | Liga Profesional Saudí | Al-Qadsiah vs Al Nassr | Jornada 31

12:00 | Fútbol | Premier League | Aston Villa vs Tottenham | Jornada 35 | Max

12:15 | Béisbol | MLB | Los Angeles Dodgers vs St. Louis Cardinals | Temporada regular | MLB Game Pass

12:45 | Fútbol | Serie A | Inter vs Parma | Jornada 35 | Disney+ Premium Mexico

13:00 | Fútbol | LaLiga | Espanyol vs Real Madrid | Jornada 34 | Sky Sports

14:00 | Automovilismo | Fórmula | Gran Premio de Miami | Carrera | F1TV y Canal 5

15:20 | Béisbol | MLB | Texas Rangers vs Detroit Tigers | Temporada regular | MLB Game Pass

17:00 | Fútbol | Liga MX | América vs Pumas | Cuartos de final Ida | Canal 5, TUDN, ViX

19:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Pachuca | Cuartos de final Ida | Canal 5, TUDN, ViX

*Finales, mismo día en caso de que avancen los mexicanos

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