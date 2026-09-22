La polémica entre Marathón y la Selección de Honduras explota antes de la Nations League

La ausencia de jugadores de Marathón generó cuestionamientos y José Francisco Molina respondió a la polémica.

José Francisco Molina explicó la situación con Marathón | @FFH_Honduras

La ausencia de futbolistas de Marathón en la convocatoria de la Selección de Honduras abrió una polémica que José Francisco Molina decidió enfrentar antes de su primer partido oficial al mando de la Bicolor. Después de los cuestionamientos surgidos desde el conjunto verdolaga, el entrenador español rechazó que exista algún tipo de veto y defendió que las decisiones responden exclusivamente a su criterio deportivo.

La discusión tomó fuerza después de conocerse la nómina para disputar la Concacaf Nations League, en la que no aparecen jugadores del conjunto sampedrano. Desde Marathón hubo cuestionamientos públicos por la situación y nombres como Javier Arriaga y Carlos Argueta entraron en el debate sobre futbolistas que podían haber recibido una oportunidad con la H.

Molina fue consultado directamente por esas ausencias y respondió con otra pregunta: “¿Y a quién quitamos?”. El seleccionador explicó que prefiere hablar de quienes decidió convocar y no individualizar a los que quedaron afuera. “Si no traigo a alguien es porque traigo a alguien que miro mejor en su posición. No espero que todo mundo piense como yo”, sostuvo.

Molina niega un veto contra los jugadores de Marathón

La parte más contundente de su intervención llegó cuando abordó una versión que, según explicó, viene escuchando desde hace meses. “He escuchado a alguna gente decir que hay jugadores vetados de club. O sea, que los jugadores de Marathón están vetados”, relató el español antes de rechazar categóricamente esa posibilidad.

“El que quiera seguir inventándose cosas, pues está en su derecho. Pero se está inventando cosas”, respondió Molina. De acuerdo con el seleccionador, no existe una decisión institucional para excluir futbolistas verdolagas y las ausencias se explican por sus propias elecciones para cada posición.

El técnico también reivindicó su autoridad para confeccionar la nómina. Molina aseguró que escucha al director deportivo y a los integrantes de su cuerpo técnico, pero remarcó que la decisión definitiva sobre cada convocatoria es exclusivamente suya. “A mí me pagan por tomar decisiones”, señaló, antes de insistir en que su único objetivo es actuar pensando en el beneficio de la Selección de Honduras.

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La controversia aparece precisamente cuando Molina se prepara para afrontar su primera prueba oficial como entrenador de Honduras. El español reconoció que dejó fuera a futbolistas que considera importantes, pero sostiene que los elegidos son quienes mejor se ajustan actualmente a lo que pretende construir con la Bicolor.

Así, la discusión entre Marathón y la Selección de Honduras suma un nuevo capítulo, aunque la postura del entrenador quedó establecida: niega cualquier veto hacia el club y asume personalmente la responsabilidad por las ausencias. Ahora serán los resultados en la Nations League los que comiencen a poner bajo examen sus primeras grandes decisiones al frente de la H.

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