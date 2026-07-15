Escorpiones vs Guadalupe, un partido que tendrá el estreno de nuevas reglas en Costa Rica

Uno de los dos disputará la próxima temporada en la máxima división.

Escorpiones y Guadalupe, por un lugar en la Liga | @fcrf_cr

El repechaje entre Escorpiones de Belén y Guadalupe FC no solo definirá al equipo que ocupará la plaza dejada por Municipal Liberia en la Primera División de Costa Rica, sino que también marcará el estreno oficial de varias de las nuevas reglas aprobadas por la FIFA. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó que el compromiso servirá como primera prueba de estas modificaciones en una competencia nacional.

El encuentro se disputará este sábado a las 19:00 horas, con Guadalupe como equipo local administrativo tras el sorteo realizado en la sede de la Federación. Además, las puertas del estadio se abrirán desde las 16:00 para recibir a los aficionados que presenciarán uno de los partidos más importantes del año en el fútbol costarricense.

Más allá de lo deportivo, el duelo tendrá un ingrediente especial. La FCRF anunció que aplicará las nuevas disposiciones arbitrales impulsadas por la FIFA para combatir la pérdida deliberada de tiempo y mejorar el desarrollo de los partidos. Entre las principales novedades aparece la cuenta regresiva de cinco segundos para ejecutar los saques de banda y los saques de puerta, una medida que busca agilizar las reanudaciones del juego y reducir las demoras. También comenzarán a regir nuevas normas relacionadas con la conducta de los futbolistas, incluyendo sanciones para quienes se cubran la boca al dirigirse a un rival o a un árbitro, una acción que en el reciente Mundial 2026 ya fue considerada motivo de expulsión en determinadas circunstancias.

En el aspecto deportivo, la Federación también confirmó el formato que tendrá la definición del repechaje. Si el marcador termina igualado al cumplirse los 90 minutos reglamentarios, el partido se extenderá a un tiempo extra. En caso de persistir el empate, el último boleto hacia la Primera División se decidirá desde la tanda de penales.

El ganador reemplazará a Municipal Liberia, club que perdió su licencia para competir en la máxima categoría tras la decisión del Comité de Licencias de la Federación. Esa resolución abrió un intenso debate sobre qué equipo debía ocupar la vacante, especialmente porque algunos dirigentes sostenían que Jicaral también tenía argumentos para disputar ese lugar.

Finalmente, el Comité Ejecutivo de la FCRF optó por organizar un repechaje entre Guadalupe FC, descendido por la vía deportiva al finalizar la última temporada, y Escorpiones, el mejor equipo de la Liga de Ascenso que no consiguió el ascenso directo. La Federación explicó que la decisión respondió a criterios de mérito deportivo y al principio de fair play, descartando que la plaza fuera asignada de manera administrativa. Así, el último cupo para la Primera División se resolverá en la cancha, en un partido que no solo definirá el futuro de dos clubes, sino que también marcará el comienzo de una nueva etapa en la aplicación del reglamento del fútbol costarricense.

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