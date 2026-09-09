Comunicaciones vs Marquense en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre Comunicaciones y Marquense por la octava jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Comunicaciones vs Marquense, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Comunicaciones y Marquense, partido correspondiente a la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El encuentro cruza a dos equipos que vienen de días complicados y necesitan sumar para cambiar su situación en la tabla. Los Cremas tendrán el debut oficial de Roberto Montoya en el banquillo, mientras que los Leones intentarán dejar atrás la goleada sufrida en la fecha anterior.

El presente de Comunicaciones lo encuentra en el décimo puesto con siete puntos, tras conseguir dos victorias, un empate y cuatro derrotas. La llegada de Roberto Montoya abrió una nueva etapa después de la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa. El mexicano asumió luego del interinato de Kevin García, que terminó con una situación particular ante Mixco: el 1-1 conseguido en el campo se transformó en una derrota 3-0 en la mesa por utilizar simultáneamente seis extranjeros cuando el máximo permitido era cinco.

Marquense llega al compromiso con nueve unidades y ubicado en la octava posición, producto de tres triunfos y cuatro derrotas. El equipo de Manuel Naya había logrado revertir su arranque con tres victorias consecutivas ante Suchitepéquez, Cobán Imperial y Guastatoya, pero Xelajú MC frenó esa recuperación con un 4-0 en la última jornada. Los Leones buscarán ahora volver a sumar ante un Comunicaciones que también necesita puntos para comenzar a alejarse de los últimos lugares.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Marquense hoy miércoles 9 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Marquense será el miércoles 9 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.

Alineaciones del Comunicaciones vs Marquense para la jornada 8, al momento

Ni Comunicaciones ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Montoya y Manuel Naya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Diego Santis, Kevin Grijalva, Marco Domínguez, Nicolás Olivera; Jonathan Moncada, Karel Espino, Axel De la Cruz; Dewinder Bradley, Agustín Vuletich y Dairon Reyes. DT: Kevin García.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Gerard Gordillo, Arturo Ledesma, Oscar Linton; Yordin Hernández, Elio Velásquez, Carlos Santos; Luis García Bañuelos, David Grande y David Chuc. DT: Manuel Naya.

Antecedentes del Comunicaciones vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Marquense:

4 de mayo de 2025 | Comunicaciones 2-1 Marquense | Cuartos de Final Torneo Clausura 2025

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2025 29 de marzo de 2026 | Marquense 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de febrero de 2026 | Comunicaciones 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Marquense 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Comunicaciones 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

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