Municipal vs Comunicaciones en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y Comunicaciones por la jornada 17 del Torneo Apertura de Guatemala.

Municipal vs Comunicaciones, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Clásico Nacional de Guatemala! Municipal y Comunicaciones se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mejorar sus posiciones en la tabla durante la recta final de la fase de clasificación.

Municipal llega al compromiso ubicado en la segunda posición con 27 puntos, producto de siete victorias, seis empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Mario Acevedo acumula seis partidos sin ganar y viene de caer 1-0 frente a Xelajú MC. Los Rojos buscarán recuperarse ante su público y mantenerse en la disputa por el liderato del campeonato.

Comunicaciones, por su parte, ocupa el undécimo lugar con 17 unidades, después de cinco triunfos, dos empates y nueve derrotas. El conjunto de Roberto Montoya llega tras vencer 1-0 a Antigua GFC, resultado con el que puso fin a tres derrotas consecutivas. Los Cremas intentarán conseguir una nueva victoria para acercarse a los puestos de clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Comunicaciones hoy miércoles 28 de octubre de 2026?

El encuentro entre Municipal y Comunicaciones será el miércoles 28 de octubre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Municipal vs Comunicaciones para la jornada 17, al momento

Municipal no podrá contar con Rodrigo Saravia, expulsado en el encuentro ante Xelajú MC, mientras que Comunicaciones no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Municipal : Kenderson Navarro; César Calderón, Carlos Estrada, José Mena, José Morales; Pedro Altán, Cristian Hernández, Yunior Pérez; John Méndez, Elvi Elington; y José Martínez. DT : Mario Acevedo.

: Kenderson Navarro; César Calderón, Carlos Estrada, José Mena, José Morales; Pedro Altán, Cristian Hernández, Yunior Pérez; John Méndez, Elvi Elington; y José Martínez. : Mario Acevedo. Comunicaciones: Fredy Pérez; Nelson García, Elsar Martín, Juan Osorio, Stheven Robles; Karel Espino, Marco Domínguez; Axel De la Cruz, Paolo Dantaz, Dairon Reyes; y Erick Lemus. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes del Municipal vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Comunicaciones:

29 de agosto de 2026 | Comunicaciones 0-1 Municipal | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 15 de abril de 2026 | Municipal 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de febrero de 2026 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Municipal 1-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

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