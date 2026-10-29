El Golf es Claro, en vivo | Miércoles 28 octubre

Publicado por Redacción Claro Sports

No te pierdas el mejor análisis del golf mundial con Esteban Galván

El Golf es Claro 2026, en vivo. Claro Sports
El Golf es Claro 2026, en vivo. Claro Sports

La pasión por el golf se vive en las pantallas de Claro Sports y regresa con una nueva edición de El Golf es Claro. Esteban Galván compartirá lo mejor del circuito internacional en un formato ágil, entretenido y lleno de información. En este episodio, las entrevistas exclusivas, las estadísticas más relevantes y el mejor análisis se combinan para ofrecer una mirada completa a los torneos y protagonistas que marcan tendencia en el mundo del golf. Con el sello de calidad de Claro Sports, el programa invita a los aficionados a mantenerse al día, descubrir nuevas perspectivas y disfrutar cada historia detrás del green.

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