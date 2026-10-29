Pico y placa en Bogotá del 2 al 8 de noviembre 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Toda la información sobre cómo operará la medida en la capital colombiana durante la primera semana del mes.

Toma aérea de Bogotá. – Luisa González, Reuters.

A punto de iniciar un nuevo mes, la medida del pico y placa puede generar confusión para las personas por el reinicio de días y la asignación de turnos de circulación según el tipo de vehículo. La restricción varía, dependiendo de si se trata de un automotor particular o uno de servicio. A continuación, se detalla toda la información para la primera semana de noviembre de 2026 de un tema tan llamativo para la actualidad colombiana. Es preciso recordar que el horario es de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. los días en los que rige.

Pico y placa en Bogotá del 2 al 8 de noviembre 2026: vehículos particulares

La dinámica para los vehículos particulares es la acostumbrada, con un sistema intercalado por días y en el que las placas se dividen en dos grandes grupos según su último dígito:

Lunes, 2 de noviembre (festivo): la medida no rige dentro de la ciudad, pero hay pico y placa regional para los corredores de ingreso.

la medida no rige dentro de la ciudad, pero hay pico y placa regional para los corredores de ingreso. Martes, 3 de noviembre: restricción para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

restricción para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles, 4 de noviembre: restricción para placas terminadas en 1, 2, 3, 4, y 5.

restricción para placas terminadas en 1, 2, 3, 4, y 5. Jueves, 5 de noviembre: restricción para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

restricción para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes, 6 de noviembre: restricción para placas terminadas en 1, 2, 3, 4, y 5.

restricción para placas terminadas en 1, 2, 3, 4, y 5. Sábado, 7 de noviembre: no aplica la medida.

no aplica la medida. Domingo, 8 de noviembre: no aplica la medida.

Pico y placa en Bogotá del 2 al 8 de noviembre 2026: taxis

Para el caso de los taxis, el asunto es distinto, pues son muchos menos los vehículos que deben acatar cada día la restricción. Son dos números como terminación los que deben dejar de circular cada día.

Lunes, 2 de noviembre (festivo): no aplica la medida.

no aplica la medida. Martes, 3 de noviembre: restricción para placas terminadas en 9 y 0.

restricción para placas terminadas en 9 y 0. Miércoles, 4 de noviembre: restricción para placas terminadas en 1 y 2.

restricción para placas terminadas en 1 y 2. Jueves, 5 de noviembre: restricción para placas terminadas en 3 y 4.

restricción para placas terminadas en 3 y 4. Viernes, 6 de noviembre: restricción para placas terminadas en 5 y 6.

restricción para placas terminadas en 5 y 6. Sábado, 7 de noviembre: restricción para placas terminadas en 7 y 8.

restricción para placas terminadas en 7 y 8. Domingo, 8 de noviembre: no aplica la medida.

Pico y placa en Bogotá del 2 al 8 de noviembre 2026: vehículos especiales o placa blanca

El funcionamiento de la restricción para los vehículos de transporte especial identificados con placa blanca es el mismo al de los taxis, así que se puede consultar el listado por días justo encima de este apartado.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

De entrada, hay que decir que las motocicletas no deben acatar esta restricción. Además, los vehículos eléctricos e híbridos están exentos. Hay ciertos automotores de servicios a la comunidad como los de emergencia, transporte de personas en condición de discapacidad y prensa que pueden hacer un trámite previo para conseguir un salvoconducto. De igual forma, es posible pagar el pico y placa solidario para no ser objeto de infracción.

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Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

El comparendo que se aplica actualmente corresponde a 15 salarios diarios mínimos legales, que para 2026 son $875.452 pesos. Probablemente, la consecuencia más incómoda por incumplir el pico y placa es que el vehículo debe ser trasladado a los patios, con lo cual se genera un gasto extra por concepto de grúa y parqueadero, además del tiempo necesario para completar los trámites.

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