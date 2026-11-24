El entrenador explicó qué cambiaría por ese triunfo a pocos días de la final de la Copa Centroamericana.

Cartaginés quiere vencer a Alajuelense | @CartaginesCR

Amarini Villatoro salió el lunes de la cancha de Alajuelense con un triunfo que en diciembre tendría otro valor. Su Cartaginés remontó y ganó 2-1 como visitante por el Apertura de Costa Rica, a nueve días de volver a enfrentar a los manudos en la final de la Copa Centroamericana. Cuando le preguntaron qué significaba haberle ganado al tricampeón, el entrenador guatemalteco distinguió los tres puntos de la noche del título que de verdad quiere llevarse a Cartago.

“Es un resultado importante, pero es un partido de etapa regular, lo que se viene son los juegos más importantes, queremos ganar la final de la Copa Centroamericana, lo cambiaría por cualquier cosa“, expresó Villatoro. La remontada le dejó algo concreto para esa serie: sus jugadores ya saben lo que es estar abajo en el marcador en casa de la Liga y salir con una victoria. Allí mismo les tocará cerrar la final.

Por qué Amarini Villatoro pone la Copa Centroamericana por delante del Apertura

La preferencia del técnico tiene una explicación que va más allá del prestigio de cada torneo. En Costa Rica, Cartaginés todavía debe superar una semifinal para disputar el campeonato. En Centroamérica ya tiene enfrente al último rival. “Uno agarra lo que tiene a la mano, en estos momentos ya estamos en una final, estamos a 180 minutos de levantar un título, es una Copa que representa mucho para la institución“, afirmó.

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Del otro lado estará el club que ganó las tres ediciones disputadas de la Copa Centroamericana. Para Cartaginés, levantar el trofeo significaría convertirse en el primero en romper ese dominio. Villatoro evitó presentar el 2-1 del lunes como un adelanto de lo que ocurrirá en diciembre: “No será nada fácil, enfrentaremos al tricampeón, será complicada para los dos equipos“.

Cuándo juega Cartaginés la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense

Cartaginés recibirá a Alajuelense el miércoles 2 de diciembre a las 7:00 p. m. La vuelta será el domingo 6 de diciembre a las 6:00 p. m., en casa de los manudos. Ambos horarios corresponden a Costa Rica. Los brumosos tendrán así la primera oportunidad de sacar ventaja ante su afición antes de regresar a la cancha donde consiguieron la remontada del lunes.

Villatoro tampoco renuncia al campeonato nacional. “Luego pensaremos en el campeonato nacional, queremos competir y ganar, de momento solo estamos en semifinales”, señaló. Cuando habló de la posibilidad de que este grupo termine el semestre con dos copas, el guatemalteco fue más exigente con sus jugadores de lo que sugería el festejo: “Ojalá se ganen los dos títulos, o uno, el equipo se lo merece, pero esto no es de merecimientos, es de hacer las cosas bien“.

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