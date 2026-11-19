Qué pasó tras la semifinal con Motagua y cuál es la otra baja de Liga.

Machillo Ramírez pierde a Washington Ortega | @alajuelense.oficial

Alajuelense tendrá que abrir la final de la Copa Centroamericana sin Washington Ortega. Concacaf suspendió al portero uruguayo por un partido tras el altercado con Javier López, entrenador de Motagua, al cierre de la semifinal. La sanción, adelantada por La Nación y confirmada por ESPN, obliga a Óscar Ramírez a cambiar de guardameta para la ida ante Cartaginés.

El castigo afecta únicamente al primer partido de la serie. Ortega podrá volver para la revancha, pero la Liga tendrá que resolver sin él el primer capítulo de la final. La noticia se suma a otra ausencia que Ramírez ya tenía en cuenta: la del delantero Ángel Zaldívar.

¿Por qué Concacaf sancionó a Washington Ortega?

El incidente ocurrió el 29 de octubre, después de que Alajuelense venciera 2-1 a Motagua y consiguiera su boleto a la final. Cuando los equipos se dirigían a los vestuarios, Ortega y Javier López protagonizaron una discusión en la que también intervinieron integrantes del conjunto hondureño. Hubo empujones y los comisarios de Concacaf dejaron constancia de lo ocurrido en su informe.

En su momento, Ortega contó que estaba dando una entrevista en la zona flash cuando se cruzó con López. Según su versión, la conversación tenía que ver con situaciones previas al encuentro. “Después hubo empujones y eso, pero hablé cosas que habían pasado”, explicó el guardameta en declaraciones recogidas por La Nación. Concacaf también sancionó a dos utileros de Alajuelense por los incidentes.

🇨🇷🚨DURO GOLPE PARA ALAJUELENSE ESPN puede confirmar que Alajuelense recibió la sanción de un partido para Washington Ortega tras los disturbios dados en el cotejo frente Motagua. Se pierde la final de ida de la Copa Centroamericana ante Cartaginés. https://t.co/gw9on6petb — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 19, 2026

Las dos bajas de Alajuelense para la ida de la final ante Cartaginés

Ángel Zaldívar tampoco estará disponible para la ida. El delantero recibió dos tarjetas amarillas en la vuelta ante Motagua y fue expulsado. Son dos bajas que nacieron en el mismo partido, aunque por motivos distintos: la del atacante, por una acción disciplinaria durante el juego; la del guardameta, por lo que ocurrió después del silbatazo final.

Así, Ramírez deberá decidir quién ocupará el arco rojinegro y ajustar sus opciones en ataque para el primer duelo ante los Brumosos. La Liga ya había dejado atrás a Motagua en la cancha, pero lo ocurrido en aquella semifinal todavía pesa en el once con el que comenzará a disputar el título.

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