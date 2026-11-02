Peloteando, en vivo | Lunes 2 de noviembre

Repasa lo más destacado del fin de semana: lo que nos dejó el GP México de F1, la jornada 15 de la Liga MX y más

Arranca una nueva semana y en Peloteando tenemos todo lo que dejó la actividad deportiva del fin de semana. Este lunes 2 de noviembre, el programa de Claro Sports pondrá sobre la mesa lo ocurrido en la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el regreso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez al campeonato mundial supermediano y las principales historias del Gran Premio de México de Fórmula 1.

La Liga MX entra en su tramo final con América, Chivas y Cruz Azul empatados en la cima con 29 puntos, a falta de dos jornadas para concluir la fase regular. En Peloteando analizaremos los resultados que provocaron este escenario, el calendario que le queda a cada contendiente y las combinaciones que pueden definir al líder antes del inicio de la Liguilla.

También revisaremos la victoria de Canelo Álvarez sobre Christian Mbilli por decisión unánime, con tarjetas de 117-110, 116-111 y 115-112. El mexicano recuperó el campeonato mundial supermediano del CMB después de completar los 12 rounds en Arabia Saudita, en su primer combate desde la derrota frente a Terence Crawford en septiembre de 2025.

La Fórmula 1 completa la agenda con lo ocurrido en el Gran Premio de México, donde Max Verstappen se quedó con la victoria, pero Andrea Kimi Antonelli aseguró el campeonato mundial de pilotos al terminar en la tercera posición. Además, analizaremos la carrera de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien cerró su participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el puesto 17. Liga MX, boxeo y Fórmula 1 estarán este lunes en Peloteando por Claro Sports.