Comunicaciones desafía su crisis: golpea a los de arriba y le da aire a Montoya

Montoya encuentra alivio con dos triunfos en casa, aunque la recuperación sigue pendiente.

Comunicaciones venció a Mixco | @CremasOficial

Comunicaciones encontró una respuesta cuando el golpe del clásico amenazaba con profundizar su crisis. El equipo de Roberto Montoya remontó y venció 3-1 a Mixco en el Cementos Progreso, un resultado que le permitió alcanzar los 20 puntos y recuperar confianza después de perder ante Municipal. Los Cremas siguen lejos de tener resuelto su campeonato, pero consiguieron algo necesario: evitar que aquella derrota se convirtiera en el comienzo de otra racha negativa.

El triunfo también dejó un contraste que explica el momento albo. Comunicaciones derrotó a Antigua GFC y Mixco en sus últimas dos presentaciones como local, aunque entre ambas victorias sufrió el 3-1 frente a su máximo rival. Puede competir y ganar ante equipos de la parte alta, pero todavía no consigue encadenar resultados que lo saquen definitivamente de la zona baja. Esa distancia entre sus mejores respuestas y su posición en la tabla sigue siendo el principal desafío de Montoya.

Una remontada que cambia el ánimo después del clásico

Ante Mixco, los Cremas tuvieron que superar otra situación adversa. Manuel Moreno adelantó a los visitantes al minuto 42, pero Dewinder Bradley encontró el empate antes del descanso, después de una asistencia de Paolo Dantaz. La reacción evitó que Comunicaciones se marchara al vestuario en desventaja y mantuvo abierta la posibilidad de cambiar el partido durante el complemento.

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La remontada se completó con protagonismo de Erick Lemus. El atacante asistió a Dairon Reyes para el 2-1 al minuto 68 y después convirtió el tercero en el agregado. Comunicaciones pasó de perseguir el marcador a asegurar una victoria por dos goles, una diferencia que le permitió cerrar la noche con alivio frente a un adversario que llegaba con siete encuentros consecutivos sin perder.

Montoya encuentra argumentos después de pedir paciencia

La respuesta recupera parte del mensaje que Montoya había transmitido después de vencer a Antigua. En aquella oportunidad, el entrenador reconoció la presión sobre sus futbolistas y pidió paciencia a la afición. También destacó las asociaciones y las ocasiones de gol como motivos para confiar en una mejoría. El clásico dejó esas sensaciones bajo examen; la victoria ante Mixco vuelve a ofrecerle argumentos para trabajar sobre ellas.

Sin embargo, el alivio todavía necesita continuidad. Comunicaciones suma seis triunfos, dos empates y diez derrotas en 18 jornadas, un balance que explica por qué cada reacción llega acompañada de urgencias. Ganar dos de sus últimos tres partidos representa una mejoría en los resultados, pero el equipo aún debe demostrar que puede sostenerla durante el cierre de la fase regular.

El calendario deja poco espacio para volver a empezar. A Comunicaciones le quedan cuatro partidos y 12 puntos por disputar, con la necesidad de aprovechar el impulso para acercarse a los puestos de clasificación. El triunfo del domingo lo llevó provisionalmente al décimo lugar, aunque esa ubicación quedó pendiente del resultado entre Suchitepéquez y Malacateco. La victoria mejora sus posibilidades, pero no elimina la obligación de seguir sumando.

Montoya tiene ahora una nueva oportunidad para convertir una buena noche en el comienzo de una recuperación sostenida. Antigua y Mixco mostraron que Comunicaciones puede responder ante rivales exigentes; el clásico recordó cuánto le cuesta mantener ese nivel. El próximo paso será que estas victorias dejen de ser excepciones dentro de un torneo complicado. Los Cremas volvieron a levantarse, pero necesitan permanecer de pie.

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