Porto vs Napoli en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de la fase de liga

El equipo de Santiago Gimenez recibe la visita del conjunto italiano con el objetivo de conseguir su primer triunfo del torneo

Porto vs Napoli en la jornada 4 de la Champions League. | Claro Sports

La jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 enfrentará al FC Porto y al Napoli este miércoles 4 de noviembre en el Estádio do Dragão, en Portugal. Ambos equipos buscarán sumar puntos después de un inicio de torneo que los mantiene fuera de los puestos de clasificación directa a los octavos de final.

El Porto ocupa la posición 34 sin puntos, producto de tres derrotas, dos goles a favor y seis en contra. Por su parte, el Napoli se encuentra en el lugar 22 con tres unidades, tras una victoria y dos derrotas. El conjunto portugués perdió 1-0 ante el PSV Eindhoven en la jornada anterior, mientras que el equipo italiano consiguió su primer triunfo al superar 4-3 al Bodø/Glimt.

El historial europeo registra cuatro enfrentamientos entre ambos clubes. Napoli ganó los dos partidos de la Copa de la UEFA 1974/75 por 1-0, mientras que Porto avanzó en los octavos de final de la Europa League 2013/14 con un global de 3-2. Además, Porto solo ha perdido cuatro de sus 20 partidos como local contra equipos italianos, mientras que Napoli acumula siete encuentros consecutivos sin ganar como visitante en Champions League.

Horario y dónde ver en vivo Porto vs Napoli en la jornada de la Champions League 2026

El partido entre Porto y Napoli se disputará este miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá como sede el Estádio do Dragão, donde el balón comenzará a rodar a las 20:00 horas de Portugal y a las 21:00 horas de España.

En México, la transmisión está programada por FOX One, mediante streaming, y por el canal FOX en televisión de paga, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones probables del Porto vs Napoli para el partido de Champions League 2026

El Porto, dirigido por Francesco Farioli, podría utilizar una formación 4-3-3, con Diogo Costa en la portería y una defensa encabezada por Jakub Kiwior y Jan Bednarek. Por su parte, el Napoli de Massimiliano Allegri también podría presentar un esquema 4-3-3, con Kevin De Bruyne y Scott McTominay en el mediocampo.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi; Victor Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga; Pepê, André Silva y Borja Sainz.

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marín, Mathías Olivera; Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Scott McTominay; Matteo Politano, Rasmus Højlund y Noa Lang.

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Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Porto vs Napoli y cuánto paga?

De acuerdo con los momios consultados en Caliente.mx, Porto aparece como favorito para ganar el partido con -104, mientras que el empate paga +265 y la victoria del Napoli presenta una cuota de +260.