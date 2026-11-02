NápolesOporto

Porto vs Napoli en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de la fase de liga

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

El equipo de Santiago Gimenez recibe la visita del conjunto italiano con el objetivo de conseguir su primer triunfo del torneo

Porto vs Napoli | Claro Sports
Porto vs Napoli en la jornada 4 de la Champions League. | Claro Sports

La jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 enfrentará al FC Porto y al Napoli este miércoles 4 de noviembre en el Estádio do Dragão, en Portugal. Ambos equipos buscarán sumar puntos después de un inicio de torneo que los mantiene fuera de los puestos de clasificación directa a los octavos de final. 

El Porto ocupa la posición 34 sin puntos, producto de tres derrotas, dos goles a favor y seis en contra. Por su parte, el Napoli se encuentra en el lugar 22 con tres unidades, tras una victoria y dos derrotas. El conjunto portugués perdió 1-0 ante el PSV Eindhoven en la jornada anterior, mientras que el equipo italiano consiguió su primer triunfo al superar 4-3 al Bodø/Glimt. 

El historial europeo registra cuatro enfrentamientos entre ambos clubes. Napoli ganó los dos partidos de la Copa de la UEFA 1974/75 por 1-0, mientras que Porto avanzó en los octavos de final de la Europa League 2013/14 con un global de 3-2. Además, Porto solo ha perdido cuatro de sus 20 partidos como local contra equipos italianos, mientras que Napoli acumula siete encuentros consecutivos sin ganar como visitante en Champions League.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones de la Champions League 2026: PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Betis, con paso perfecto

Horario y dónde ver en vivo Porto vs Napoli en la jornada de la Champions League 2026  

El partido entre Porto y Napoli se disputará este miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá como sede el Estádio do Dragão, donde el balón comenzará a rodar a las 20:00 horas de Portugal y a las 21:00 horas de España. 

En México, la transmisión está programada por FOX One, mediante streaming, y por el canal FOX en televisión de paga, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.  

Alineaciones probables del Porto vs Napoli para el partido de Champions League 2026  

El Porto, dirigido por Francesco Farioli, podría utilizar una formación 4-3-3, con Diogo Costa en la portería y una defensa encabezada por Jakub Kiwior y Jan Bednarek. Por su parte, el Napoli de Massimiliano Allegri también podría presentar un esquema 4-3-3, con Kevin De Bruyne y Scott McTominay en el mediocampo.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi; Victor Froholdt, Pablo Rosario, Gabri Veiga; Pepê, André Silva y Borja Sainz. 

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marín, Mathías Olivera; Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Scott McTominay; Matteo Politano, Rasmus Højlund y Noa Lang.

MÁS INFORMACIÓN: Real Madrid mantiene paso perfecto en Champions

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Porto vs Napoli y cuánto paga? 

De acuerdo con los momios consultados en Caliente.mx, Porto aparece como favorito para ganar el partido con -104, mientras que el empate paga +265 y la victoria del Napoli presenta una cuota de +260.

Te recomendamos:

AEK Atenas vs Real Madrid en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de la fase de liga

Champions League

AEK Atenas vs Real Madrid en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de la fase de liga

Barcelona vs Aston Villa en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de la fase de liga

Champions League

Barcelona vs Aston Villa en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de la fase de liga

¡El niño descartado conquistó el mundo del fútbol! Harry Kane, del rechazo del Arsenal al Balón de Oro 2026

Champions League

¡El niño descartado conquistó el mundo del fútbol! Harry Kane, del rechazo del Arsenal al Balón de Oro 2026