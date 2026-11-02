Wilmar Roldán lidera lista de candidatos para la reestructuración de la Comisión Técnica Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano

Fuentes confiables del arbitraje y periodismo colombiano revelaron que este martes 3 de noviembre se esperan noticias sobre este tema.

Wilmar Roldan para la Comisión Arbitral/ Vizzor/ Chat GPT.

El Fútbol Profesional Colombiano, como cualquier balompié del mundo, cuenta con muchas polémicas especialmente las arbitrales. La designación de árbitros para dichos partidos, fueras de lugar, decisiones de los centrales y muchas aristas más hacen pensar en ciertas ocasiones que los distintos campeonatos carecen de rigurosidad.

La Comisión Técnica Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol no ha tenido su mejor año, después de una larga trayectoria en la entidad deportiva liderada por Ímer Machado, el exárbitro salió para darle paso a Sebastián Restrepo en el cargo, no obstante este último también presentó su carta de renuncia semanas atrás, presuntamente porque directivos estaban interfiriendo en sus decisiones.

Pues bien, el diario El Tiempo, José Orlando Ascencio y José Borda, revelaron que este martes 3 de noviembre se realizará una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, en la cual se pondrán sobre la mesa varios nombres para integrar la nueva Comisión Técnica Arbitral. Serán 9 candidatos para ocupar 4 puestos: director, asistente, instructor del VAR y una encarada del arbitraje para el fútbol femenino.

Candidatos

Wilmar Roldán: desde hace varias semanas, tras la salida de Machado y Restrepo, el árbitro oriundo de Antioquia siempre ha sonado para ser el líder de la Comisión arbitral. Con una larga trayectoria en el arbitraje en campeonatos del mundo, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga y Copa de Colombia cuenta con los requisitos a cabalidad para ocupar este importante puesto. Inclusive, se ha declarado como el mejor árbitro de la historia del país. Eso sí, de llegar a ser elegido y que acepte la dirección, Roldán deberá renunciar a seguir arbitrando tanto en Colombia como en el exterior.

desde hace varias semanas, tras la salida de Machado y Restrepo, el árbitro oriundo de Antioquia siempre ha sonado para ser el líder de la Comisión arbitral. Con una larga trayectoria en el arbitraje en campeonatos del mundo, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga y Copa de Colombia cuenta con los requisitos a cabalidad para ocupar este importante puesto. Inclusive, se ha declarado como el mejor árbitro de la historia del país. Óscar Alexis Gutiérrez : exárbitro, también con una larga trayectoria en el Fútbol Profesional Colombiano con más de 160 compromisos, se ha dedicado en los más recientes años de su vida a la instrucción arbitral en su departamento, en Antioquia. Cuenta con grandes referencias para ocupar cualquier cargo en esta reestructuración.

: exárbitro, también con una larga trayectoria en el Fútbol Profesional Colombiano con más de 160 compromisos, se ha dedicado en los más recientes años de su vida a la instrucción arbitral en su departamento, en Antioquia. Yeison Benítez: para muchos, también es uno de las personas que podría ocupar la dirección arbitral del Fútbol Profesional Colombiano. Reside en Manizales, a pesar de haber nacido en el Chocó. Su formación radica más en el VAR y pudo haber llegado a reemplazar a Ímer Machado, pero finalmente ese lugar fue ocupado por Sebastián Restrepo.

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Cristian de la Cruz: oriundo del departamento del Nariño, fue asistente arbitral y en su larga trayectoria en el arbitraje cuenta con presencia en Mundial de selecciones, Mundial de Clubes y varias competiciones más a nivel internacional, además del fútbol colombiano.

oriundo del departamento del Nariño, fue asistente arbitral y en y varias competiciones más a nivel internacional, además del fútbol colombiano. Fernando Paneso: tuvo escarapela FIFA en sus años de trayectoria en el fútbol, en Colombia dirigió más de 250 partidos de primera división. Tal vez, después de Wilmar Roldán, es uno de los candidatos con mejor hoja de vida, tras haber ocupado cargos públicos en el país. Es caldense, pero reside en Armenia.

tuvo escarapela FIFA en sus años de trayectoria en el fútbol, en Colombia dirigió más de 250 partidos de primera división. Tal vez, después de Wilmar Roldán, es uno de los candidatos con mejor hoja de vida, tras haber ocupado cargos públicos en el país. Jorge Ramírez: para José Borda no tiene mucha experiencia como instructor, sin embargo tiene buenas referencias para ocupar algunos de los cargos que están disponibles. De 2003 al 2008 fue árbitro con más de 60 partidos dirigidos y ha sido referente arbitral hasta llegar a la televisión.

para José Borda no tiene mucha experiencia como instructor, sin embargo tiene buenas referencias para ocupar algunos de los cargos que están disponibles. Fernando Avendaño: actualmente trabaja en la Comisión Técnica Arbitral y designa colegiados a los distintos partidos del Fútbol Profesional Colombiano. Borda también asegura que cuenta con el respaldo de Difútbol. También cuenta con experiencia en programas de televisión deportiva , en RCN.

actualmente trabaja en la Comisión Técnica Arbitral y designa colegiados a los distintos partidos del Fútbol Profesional Colombiano. Borda también asegura que cuenta con el respaldo de Difútbol. , en RCN. Martha Liliana Toro: entre las candidatas mujer, Toro ‘pica en punta’ para ocupa por lo menos el cargo para el que necesitan en la Comisión para el fútbol femenino . fue la primera árbitra en dirigir un partido del fútbol colombiano masculino en 1999. Cuenta con trayectoria internacional.

entre las candidatas mujer, Toro . fue la primera árbitra en dirigir un partido del fútbol colombiano masculino en 1999. Cuenta con trayectoria internacional. Jenny Arias: la bogotana ha sido instructora en la CONMEBOL, cuenta con varios cursos como docente internacional. A pesar de haberse retirado en el 2025, dirigió finales del fútbol colombiano femenino como la del 2019 protagonizada entre América de Cali e Independiente Medellín, en la cual las ‘Diablas Rojas’ se quedaron con el título.

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