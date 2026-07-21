Un pedido desde el corazón: el mensaje final de Contreras a Comunicaciones

El último ídolo de Comunicaciones dijo adiós.

Contreras, junto a su familia. (Comunicaciones Oficial)

El pasado viernes 17 de julio la familia del fútbol de Comunicaciones vivió una jornada especial. Vio despedirse del fútbol a uno de los ídolos más grandes de su historia, más ganadores y líderes por naturaleza como José Manuel ‘Moyo’ Contreras, quien a los 40 años tuvo su partido de despedida en el estadio Cementos Progreso ante miles de aficionados.

El caso fue que en el final, con los micrófonos en mano, Contreras dejó una suerte de mensaje sano y positivo para la afición ‘crema’ que tanto conoce y le acompañó. El objetivo fue que se recupere ese idilio que tanto le caracteriza, y que se fue apagando en los últimos años producto de los resultados adversos que tuvieron como protagonista a la institución.

“Le agradezco a la afición y la Ultra Sur que siempre estuvo. No estamos pasando nuestro mejor momento como club, pero les pido que apoyen a este grupo de jugadores que nos van a representar el próximo torneo. Cuando se pierde, perdemos todos y cuando se gana, celebraremos en El Obelisco”, sentenció Contreras en medio de sus declaraciones más destacadas.

Ocurre que Comunicaciones viene de sufrir la peor temporada de su historia en torneos cortos. El club estuvo como nunca muy cerca de perder la categoría, de hecho, se salvó a falta de cuatro jornadas para el final y para colmo en ese mismo torneo Clausura fue que se coronó como campeón Municipal, llegando de esa manera a 33 tornos locales superándolo por uno.

No está fácil la cosa en Comunicaciones, un club acostumbrado a jugar retos importantes, disputar finales y también hacerlo bien a nivel internacional que viene de pasar dos años malos, y ya cumplirá en diciembre de 2026 tres años sin ser campeón de liga, motivo por el cual le urge volver a las bases y para ello, Contreras entiende que debe haber unión incondicional.

Las dos declaraciones más destacadas de Contreras

“Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. A mis amigos que estuvieron presentes y vinieron desde muy lejos. Le agradezco a Comunicaciones y al plantel actual por estar presente y acompañarme esta noche. Gracias a mi madre, a mi esposa por acompañarme en este largo viaje. Mi viejo fue la motivación cada vez que entraba a la cancha”.

“Gracias a Comunicaciones por permitirme despedirme de esta manera. Le agradezco a los cuerpos técnicos, presidentes que han estado en el club y a la actual dirigencia. Vivan los Cremas por siempre, los quiero mucho y gracias por esta noche”.

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