Una estrella de Surinam pide perdón a Guatemala tras los incidentes en el final del partido

El delantero también acusó que sufrió racismo.

Margaret pidió disculpas (IG Margaret)

Durante el segundo tiempo del partido que estaban jugando Guatemala y Surinam, válido por la última jornada de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026, Richonell Margaret, delantero de los visitantes, realizó una serie de gestos hacia una parte de la tribuna y como consecuencia de ello fue expulsado por el árbitro, al tomar la reacción como incitación a la violencia.

La expulsión le generó un gran problema a Surinam, que llegaba al partido final sabiendo que el empate le alcanzaba para el objetivo de clasificarse a los cuartos de final de la competencia. La salida del delantero obligó a un repliegue en el que el equipo le costó aguantar, al punto que en los segundos finales termina por perder el partido y de esa manera se queda sin nada.

Margaret expulsado y escupe a la afición de Guatemala.. https://t.co/BH3NApQ6TD — WI-JO-® (@wijors) October 6, 2026

El caso fue que al término del juego se produjeron una serie de incidentes entre algunos futbolistas de ambods equipos, que dio la vuelta al mundo. Corridas, golpes, insultos, terminaron por darle cierre a un final que fue de ensueño para Guatemala, pero que dejó como saldo una suerte de mancha ya que se le acusó a parte de la afición local de ser racista.

A todo ello hizo referencia Margaret, quien en primer lugar comentó que pedía disculpas por haber reaccionado ante la afición, pero que de todos modos veía mal que haya sufrido insultos racistas. También mencionó al presidente de la FIFA, por apoyar el reclamo de todo Surinam, que se sintió afectado.

“Quiero tomarme un momento para referirme a lo sucedido durante el partido, en primer lugar, quiero pedir disculpas por mi reacción. Reaccioné impulsado por las emociones y, en retrospectiva, podría haber manejado la situación de otra manera. Soy humano y, en ese momento, las emociones se apoderaron de mí. Por ello, lo siento sinceramente”, escribió el delantero en sus redes sociales.

“Sin embargo, también quiero dejar claro que el racismo y la discriminación no tienen cabida en ninguna parte. Lo que viví fue profundamente doloroso y nadie debería tener que sufrir este tipo de abuso. Quiero agradecer al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su declaración y por alzar la voz contra el racismo y la discriminación. Significa mucho ver que se toma este asunto con la seriedad que merece”, finalizó.

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