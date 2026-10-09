La promesa que Darwin Lom le hizo a su hermana fallecida: emotivo relato de la estrella de Guatemala

El delantero recordó cómo transformó dolor en energía.

Lom celebra su gol ante El Salvador (Concacaf)

El presente de Darwin Lom debe ser el más regular en cuanto a rendimiento y goles de su carrera tanto a nivel club como Selección. Está siendo protagonista de un 2026 espectacular en donde todo le fue más desafiante que nunca, y la cosa aún no acaba ya que pretende continuar en la senda del gol para ayudar a su equipo, selección y por ende a sus compañeros.

El caso fue que durante una entrevista con ESPN, al delantero se le consultó respecto de su gran actualidad y dejó a más de una persona tocada con su contestación.Lom perdió a su hermana tiempo atrás y tuvo la capacidad de transformar todo ese dolor en energía positiva que le sirviera para dar ese plus, ese algo más que se necesita para trascender y lo cumplió.

🇬🇹"EL FALLECIMIENTO DE MI HERMANA LO USE COMO UNA FUERZA POSITIVA"🔥 Uno de los killers chapines, Darwin Lom, habló EN EXCLUSIVA con #SC y nos mostró su parte más personal en medio de su gran nivel en esta fecha FIFA con La Bicolor🤩 📺 No te pierdas #SportsCenter Centroamérica en el Plan Premium de #DisneyPlus — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 8, 2026

“Mi mentalidad siempre fue la misma, siempre me dijo que lo haría bien, y aprovechar al 100% cada oportunidad que tenga porque nunca se sabe en la vida, el día de mañana no está asegurado. Viví hace un tiempo algo que no muchos sabían y fue el fallecimiento de mi hermana, y usé eso para una fuerza y energía positiva, y desde que pasó me prometí a mí y a ella que nunca iba a dar menos del 100%“.

“Quiero ser campeón, ir a la Libertadores, hacer historia. No me quiero ir de ahí sin lograr algo. Cuando llegué viví un cariño que nunca antes había tenido y esa motivacióncontagia, estaba esperando una oportunidad como esta en un club grande que confiara en mi y por eso no podía fallar. Ahora sé que regreso tres semanas, la directiva me apoyó mucho y con la Selección también, nunca ningún equipo me apoyó tanto”.

A base de goles y asistencias, Darwin Lom carga actualmente con la chapa de uno de los delanteros más temibles de Centroamérica. Si se toman en cuenta sus últimos diez partidos, incluyendo sus presentaciones con club y selección, el atacante guatemalteco registra cinco goles y tres asistencias, números que reflejan el gran momento que atraviesa y que lo colocan entre los futbolistas ofensivos más destacados de la actualidad en la región. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y lo convierte en una de las principales referencias del combinado ‘chapín’.

Lom trasladó ese gran momento al inicio de la Concacaf Nations League. En sus dos primeros partidos con Guatemala consiguió participar directamente en dos goles, con un tanto y una asistencia. Primero asistió a Óscar Santis en uno de los goles de la victoria frente a Jamaica como visitante y posteriormente apareció en el marcador ante El Salvador, anotando uno de los seis tantos con los que Guatemala se impuso en un partido que terminó mostrando toda la capacidad ofensiva del seleccionado.

De esta manera, el delantero comenzó la competencia internacional al mismo nivel con el que venía desempeñándose en su club, The Strongest de Bolivia. Su capacidad para participar en la generación de goles y, al mismo tiempo, aparecer dentro del área para finalizar las jugadas lo convirtió en una pieza determinante para Guatemala durante estas primeras jornadas. Para Luis Fernando Tena, contar con un atacante atravesando semejante momento representa una de las principales armas ofensivas de su equipo.

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