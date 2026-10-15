Cobán Imperial vs Municipal: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Cobán Imperial vs Municipal, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la bienvenida al minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial vs Municipal, válido por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

El equipo de Cobán Imperial llega a este partido en medio de una crisis de resultados peligrosa, está 11° con 13 unidades y de no conseguir la victoria no solo empezará a quedar relegado de la lucha por meterse en los puestos de clasificación, sino que podría peligrar su continuidad en la máxima categoría ya que hacer un mal apertura te condiciona de cara al Clausura.

Por su parte, los ‘escarlatas’ de Municipal llegan en calidad de líderes del torneo con 25 unidades, y tienen por delante la gran oportunidad de sacar una victoria que les garantice seguir en lo más alto. Llegan de un sorpresivo empate frente a Marquense, por lo que buscan volver a la victoria cuanto antes.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Municipal hoy jueves 15 de octubre de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial vs Municipal será el jueves 15 de octubre de 2026 a las 15:00 horas de Guatemala en el Estadio Verapaz. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Municipal para la jornada 14, al momento

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis de León, Darwin Torres, Selvin Tení, Eduardo Soto, Ángel Cabrera, Byron Leal, Michael Moreira, Janderson Pereira (capitán), Lester Ical y Juan Carlos Winter.

Municipal: Kenderson Navarro; Cristopher Raymundo, Carlos Estrada, Nicolás Samayoa, José Morales (capitán), Rudy Muñoz, Yunior Pérez, John Méndez, Cristian Hernández, Erik López y Jefry Bantes.

Antecedentes del Cobán Imperial vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Los últimos cinco enfrentamientos entre Cobán Imperial vs Municipal :

: 9 de agosto de 2026: Municipal 2-0 Cobán Imperial.

Municipal 2-0 Cobán Imperial. 5 de abril de 2026: Municipal 0-0 Cobán Imperial.

Municipal 0-0 Cobán Imperial. 18 de febrero de 2026: Cobán Imperial 0-0 Municipal.

Cobán Imperial 0-0 Municipal. 12 de octubre de 2025: Municipal 3-1 Cobán Imperial.

Municipal 3-1 Cobán Imperial. 3 de agosto de 2025: Cobán Imperial 0-1 Municipal.

Te puede interesar