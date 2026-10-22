La pregunta que incomodó a Acevedo y dejó al descubierto el atasco de Municipal

El entrenador defendió la propuesta de los Rojos después del empate ante Mixco.

Municipal se sumergió en una mala racha de resultados | Facebook Municipal

Mario Acevedo respondió con firmeza cuando le señalaron los cinco partidos consecutivos sin ganar de Municipal. Después del 0-0 ante Mixco, el entrenador defendió el rendimiento de su equipo y amplió el balance más allá de los resultados recientes. El empate del miércoles 21 de octubre dejó a los Rojos sin aprovechar la oportunidad de alcanzar la cima del Apertura 2026.

“Si vos lo ves negativo, está bien, cinco (partidos) sin ganar”, contestó en una entrevista con Bendito Futbol GT. El técnico sostuvo que Municipal solo había perdido dos partidos en seis meses y recordó que su equipo les quitó el invicto a Mixco y Xelajú. Con esos argumentos, defendió el balance de su gestión ante el cuestionamiento por la falta de victorias.

Para el entrenador, la propuesta de Municipal sigue ofreciendo razones para confiar en una recuperación. “El trabajo se ve, la propuesta se mira, no hay que volverse loco en ningún momento, porque aquí lo único que nos saca adelante es el trabajo”, aseguró. Acevedo destacó que sus jugadores continúan buscando el arco rival y mantienen la disposición para competir.

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Su explicación apuntó a la falta de contundencia: considera que el equipo genera ocasiones, pero está teniendo dificultades para convertirlas. También reconoció que el empate fue insuficiente: “Sabemos que el resultado es muy poco para nosotros”, admitió. Según explicó, le preocuparía que Municipal dejara de generar oportunidades o bajara los brazos, algo que no observa en sus futbolistas.

Municipal suma cuatro puntos de los últimos 15

El último triunfo de los Rojos fue el 3-0 ante Suchitepéquez del 24 de septiembre. Desde entonces, empataron 1-1 contra Antigua y Marquense, perdieron 2-1 frente a Cobán Imperial, igualaron 1-1 con Guastatoya y cerraron la secuencia con el 0-0 en Mixco. Son cinco encuentros en los que Municipal no consiguió marcar más de un gol.

Cuatro empates y una derrota dejaron una cosecha de cuatro puntos sobre 15 posibles. Municipal permanece segundo con 27 unidades, dos menos que Antigua, líder con 29. La distancia todavía es corta, aunque la sucesión de igualdades le ha impedido aprovechar sus oportunidades para llegar a la cima. La dificultad para convertir lo que genera es, precisamente, uno de los problemas que el propio Acevedo reconoció.

Xelajú y Comunicaciones, las próximas pruebas de Municipal

El calendario ofrece dos compromisos de peso para intentar cortar la racha: Xelajú en la jornada 16 y el clásico ante Comunicaciones en la 17. Después llegarán San Pedro, Aurora, Malacateco, Antigua y Suchitepéquez. El enfrentamiento directo con los actuales líderes, previsto para la fecha 21, también forma parte de un cierre en el que Municipal todavía puede recuperar terreno.

Acevedo mantiene la confianza en el funcionamiento y en la respuesta de sus jugadores. Los próximos partidos permitirán comprobar si esa propuesta que defiende se traduce en una mejor cosecha de puntos. Municipal sigue cerca del primer lugar, pero necesita volver a ganar para sostener su pelea por el liderato.

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