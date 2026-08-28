Posibles alineaciones de Junior vs Santa Fe por por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El mal arranque del Tiburón genera cuestionamientos a la dirección técnica y recibe a un Cardenal motivado.

Junior y Santa Fe tienen un duelo relevante.

Este es uno de los partidos más relevantes en la octava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y podría traer consecuencias para el conjunto local. El arranque de semestre de Junior ha sido muy malo y se viene hablando con fuerza de la posibilidad de un cambio de dirección técnica si se presenta otra derrota. En frente, estará Santa Fe, que viene motivado tras avanzar en la Copa Sudamericana.

Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Juan Ríos, Jesús Rivas, Fabián Ángel; Cristian Barrios, Luis Muriel y Bryan Castrillón. D.T.: Alfredo Arias.

Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Wéibmar Asprilla; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Daniel Torres, Alexis Zapata; Luis Palacios, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos. D.T.: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver Junior vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La programación indica que este duelo se desarrollará en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla este sábado a las 6:30 p.m. La única señal para ver el partido será la del canal de suscripción adicional de Win Sports+. También estará la opción vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Junior

26.08.2026 | América de Cali 4-2 Junior.

23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.

01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios.

29.07.2026 | Barranquilla (5) 3-3 (3) Junior.

25.05.2026 | Deportes Tolima 2-1 Junior.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

26.08.2026 | River Plate (7) 1-1 (8) Santa Fe.

22.08.2026 | Santa Fe 0-0 América.

19.08.2026 | Santa Fe 0-0 River Plate.

08.08.2026 | Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó.

05.08.2026 | Santa Fe 2-0 Unión Magdalena.

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