Egan Bernal recorta un par de segundos en la general de cara al cierre del Tour de los Alpes

Solo resta una etapa para el final de la ronda italiana y el colombiano puede llegar a dar el golpe a Pellizzari, quien sigue líder.

Egan Bernal saludando | Marco Bertorello / AFP

Se disputó la cuarta etapa del Tour de los Alpes y el vencedor de la jornada fue el alemán Lennart Jasch del Tudor Pro Cycling Team, esto al cruzar la línea de meta en solitario.

Jasch se desprendió del grupo que iba en fuga cuando restaban todavía 24 kilómetros para finalizar la fracción, mientras que de atrás intentaban darle caza.

Sin embargo, el ciclista de 25 años mantuvo un buen ritmo en la cabeza de carrera, al punto que ninguno de sus perseguidores pudo capturarlo antes de que llegara a Trento, localidad donde finalizó la etapa.

El podio del día lo completaron Matteo Sobrero del LidI Trek, mientras que Federico Iacomoni del Tem UKYO culminó tercero, estos dos últimos italianos.

La última oportunidad para Egan Bernal

El zipaquireño por su parte atacó en varias oportunidades en el lote principal, esto con el fin de acortar diferencias con Giulio Pellizzari, quien se mantiene líder.

Gracias al sprint bonificable Egan le descontó dos segundos al hombre del Red Bull – Bora Hansgrohe, quedando a solo cuatro para la etapa final del Tour de los Alpes.

Bernal todavía es tercero en la clasificación general y su compañero Thymen Arensman en el Ineos Grenadiers es segundo, con esa misma diferencia de tiempo.

En cuanto a los otros colombianos en carrera, Santiago Herreño se retiró de la ronda italiana y Juan Felipe Rodríguez está a 1’29” del líder.

La etapa 5 del Tour de los Alpes

La fracción de cierre tendrá 128.6 kilómetros de distancia, con dos sprints intermedios y uno bonificable. Además, el lote deberá pasar por dos puertos de montaña, uno de segunda y otro de primera categoría.

Ya no hay un mañana que valga y Egan Bernal tendrá que moverse con más determinación, esto si le quiere dar el golpe a Pellizzari en la general y quedarse con el Tour de los Alpes.

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