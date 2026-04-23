Joel Campbell y su futuro en Alajuelense: por qué es una situación extraña

Alajuelense no le ofreció renovar y su futuro es un misterio.

Joel Campbell está llegando al final de su contrato en Alajuelense | @ldacr

El presente de Joel Campbell en Alajuelense está lejos de lo que muchos imaginaban cuando llegó como refuerzo estrella. Con la camiseta número 10 y una trayectoria internacional que lo respaldaba, el atacante costarricense apuntaba a ser determinante en el Clausura 2026. Sin embargo, entre lesiones, rendimiento irregular y cuestionamientos de la afición, su situación actual se ha convertido en uno de los temas más llamativos del fútbol tico.

El principal foco de incertidumbre pasa por su vínculo contractual. Según reveló el periodista Kevin Jiménez, Campbell finaliza contrato en junio de 2026 y, a pocos días del cierre del torneo, Alajuelense aún no le ha presentado una oferta formal de renovación. “Joel termina contrato ahora y Alajuelense al día de hoy no le ha presentado una oferta… La Liga esperará hasta el final para hacer una evaluación”, explicó, dejando en evidencia que el club no tiene una decisión tomada.

Este escenario resulta llamativo, especialmente porque la institución sí avanzó en otras renovaciones, como la de Ronaldo Cisneros, e incluso movió fichas con futbolistas como Ronald Matarrita. En ese contexto, la ausencia de una propuesta para Campbell alimenta las dudas sobre su continuidad.

Rendimiento, críticas y lesiones: un combo complicado

Más allá del contrato, el rendimiento del delantero también influye en el análisis. Campbell no logró consolidarse como el líder futbolístico que se esperaba y ha sido uno de los jugadores más señalados por la afición. A esto se suma un factor determinante: las lesiones. “Es un gran jugador, es lamentable que haya hecho un buen clásico y se haya lesionado de nuevo”, comentó Jiménez, reflejando una constante que marcó su temporada.

La situación actual también tiene antecedentes. El propio Campbell estuvo cerca de salir del club en el pasado, con negociaciones avanzadas con Herediano e incluso contactos con otros equipos del medio. Sin embargo, terminó quedándose tras conversaciones internas, en una decisión que en su momento coincidió con el título conseguido por Alajuelense.

Hoy, ese contexto vuelve a tomar relevancia. Según el propio Jiménez, el interés de Herediano ya no existe, lo que reduce sus opciones inmediatas dentro del fútbol costarricense. “Me dicen que jamás, porque sienten que esa vez Joel jugó con ellos”, reveló, dejando entrever que su situación en el mercado no es tan sencilla. Así, el futuro de Joel Campbell en Alajuelense se mueve en una zona gris: sin oferta de renovación, con críticas encima y con un mercado que no parece ofrecerle muchas alternativas claras. Todo dependerá de la evaluación final del club, pero lo cierto es que el desenlace está más abierto que nunca.

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