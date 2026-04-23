Incauca F.C fortalece su estructura con la categoría sub 13 femenino

Incauca FC anuncia la creación de la categoría Sub-13, consolidando un proceso que ya beneficia a más de 40 niñas de varios municipios del Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca.

Fútbol femenino Incauca / Prensa Incauca.

El compromiso de Incauca con la equidad y el desarrollo del talento joven en el suroccidente del país continúa fortaleciéndose con nuevos avances en su estructura deportiva. Incauca Fútbol Club anunció la puesta en marcha de una nueva categoría femenina: la Sub-13, una iniciativa que da continuidad al proceso iniciado en 2024 con niñas entre los 10 y los 13 años, y que busca abrir más oportunidades de formación para niñas y jóvenes que ven en el deporte una posibilidad de desarrollo personal y profesional.

Incauca Fútbol Club fue creado en 2021 y ha acompañado a cerca de 1.000 jóvenes combinando desarrollo deportivo y personal. Hoy el Club reúne a 200 jugadores distribuidos en ocho categorías competitivas, incluyendo las niñas en el equipo femenino.

De estos procesos formativos han surgido futbolistas que hoy hacen parte de equipos profesionales nacionales e internacionales que reflejan el talento de una región que transforma desafíos en oportunidades. A través de este proceso, el Club ha fortalecido el tejido social de la zona, empoderando a una nueva generación de líderes y la inclusión de las categorías femeninas es testimonio de este cambio.

Actualmente, la nueva categoría femenina del Club cuenta con un grupo seleccionado de 40 jugadoras que adelanta jornadas de entrenamiento bajo estándares de élite y provienen de municipios como Guachené, Florida, Miranda, Padilla, Corinto, Villa Rica, Puerto Tejada, Florida, Jamundí y El Cerrito.

Historias que reflejan la energía del proceso

Este crecimiento responde al avance de procesos previos que han impulsado el interés por el fútbol femenino en la región. Un ejemplo es la convocatoria de Valeria Cortés a la Selección Colombia Sub-17 en noviembre del año pasado, cuando la Federación Colombiana de Fútbol realizó microciclos de preparación y evaluación. Asimismo, Cortés Banguero, volante nacida en Guachené, se formó en Incauca FC Femenino y actualmente juega en Generaciones Palmiranas, como resultado de la continuidad de su proceso formativo.

Otro de los hitos fue la selección de Melanny Guaza Quintero, quien fue vinculada al equipo profesional Internacional FC de Palmira. En Incauca FC, Guazá se desempeñaba como volante de creación destacando por su visión de juego y precisión en la distribución del balón. Su actuación en la última temporada fue clave para el desarrollo del equipo, y ahora tiene la oportunidad de demostrar su potencial en una categoría mayor.

“En Incauca Fútbol Club trabajamos para que cada niña encuentre un espacio formativo y competitivo basado en el respeto y el apoyo integral. La creación de esta categoría no es solo un avance deportivo, es la materialización de nuestro objetivo de impulsar el deporte en el Cauca y el Valle del Cauca, brindando oportunidades reales que permitan a estas jóvenes construir un proyecto de vida sólido”, afirmó Tyrone Siachoque, presidente de Incauca Fútbol Club.

Por su parte, las integrantes de la nueva categoría ya proyectan sus metas dentro del deporte, así lo aseguró María Alejandra Oviedo Granobles de 12años, que juega de lateral y hace parte de la categoría Sub-13: “Me siento muy feliz de estar en el equipo porque me apoyan a seguir mis sueños con el entrenamiento y es un paso más para ser grande en el fútbol”.

Formación integral: la energía que impulsa el talento

El modelo de Incauca FC se caracteriza por brindar un acompañamiento integral y gratuito para las familias. Las jugadoras cuentan con el apoyo de directores técnicos certificados, preparadores físicos, psicólogos y fisioterapeutas; además, el programa incluye uniformes, pólizas de seguro, transporte y apoyo nutricional, lo que facilita el acceso al deporte de alto rendimiento.

Actualmente existen dos categorías femeninas, la Sub-16 que se prepara para medir fuerzas en el torneo Sub-15 de la Liga del Valle, y la nueva Sub-13 que competirá en su respectivo certamen departamental. Con ello, el club busca darles mayor exposición a las jugadoras y fortalecer su proceso frente a escenarios competitivos reales.

Con la apertura de esta nueva categoría femenina, Incauca FC amplía su alcance y consolida su apuesta por el crecimiento del fútbol femenino en el suroccidente del país, en un entorno que sigue encontrando en el deporte una vía para transformar vidas.

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