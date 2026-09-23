Perea, preocupado por la lesión de Juan Fernando Quintero: “Esperemos que sea solo el susto”

DIM venció 2-1 a Jaguares y llegó a 19 puntos, pero Juan Fernando Quintero salió con una molestia y sería duda para el próximo partido.

Juan Fernando Quintero, jugador del DIM | VizzorImage.

Deportivo Independiente Medellín consiguió una importante victoria en el cierre de la fecha 11 de la Liga BetPlay. El conjunto antioqueño se impuso 2-1 sobre Jaguares de Córdoba en condición de local y sumó tres puntos que le permiten llegar a 19 unidades y mantenerse dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato.

Sin embargo, la celebración por el resultado quedó parcialmente opacada por la situación de Juan Fernando Quintero. El mediocampista tuvo que abandonar el terreno de juego antes de finalizar el primer tiempo, luego de presentar una molestia física que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y en la afición del Poderoso.

Juan Fernando Quintero pidió el cambio ante Jaguares

El experimentado volante disputó 39 minutos del compromiso antes de solicitar la sustitución. Quintero sintió la molestia después de realizar un esfuerzo y posteriormente se resintió en la parte alta del muslo izquierdo.

Ante la situación, el cuerpo técnico decidió no arriesgar al futbolista y ordenó su salida del terreno de juego. La lesión llega en un momento importante para el DIM, que busca mantenerse en los primeros lugares de la Liga BetPlay y afrontar con su nómina completa los próximos compromisos.

Luis Amaranto Perea habló sobre la lesión de Quintero

Después del encuentro, Luis Amaranto Perea se refirió a la situación del mediocampista y reconoció que existe preocupación dentro del equipo. El entrenador explicó que todavía no se conoce la gravedad de la molestia y que será necesario esperar los estudios médicos para establecer un diagnóstico.

“No nos queremos adelantar, si estamos preocupados, pero esperemos que sea solo el susto. Es posible que no lo tengamos para el próximo partido”, explicó Perea en rueda de prensa.

El estratega también puso como ejemplo la situación de Frank Fabra, quien inicialmente parecía tener un periodo de recuperación extenso, pero ha evolucionado favorablemente. Por esa razón, Perea espera que el caso de Quintero tampoco sea de gravedad y que pueda regresar pronto a los entrenamientos.

El DIM esperará los estudios médicos

Por ahora, el cuerpo médico del conjunto antioqueño será el encargado de determinar el alcance de la lesión. Quintero deberá someterse a los respectivos estudios especializados para conocer si existe una afectación muscular y establecer el tiempo estimado de recuperación.

Aunque Perea dejó entrever que lo más probable es que el volante no pueda estar en el próximo compromiso, todavía no existe un diagnóstico definitivo. El DIM deberá esperar los resultados antes de determinar cuándo podrá volver a contar con una de sus principales figuras.

Mientras se define la situación de Quintero, Medellín podrá disfrutar de una victoria que le permite alcanzar los 19 puntos en la clasificación. El equipo antioqueño continúa en la pelea por mantenerse dentro de los ocho primeros y ahora tendrá que preparar su siguiente partido con la incertidumbre sobre la disponibilidad de su mediocampista.

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