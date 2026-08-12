El Campín abre sus puertas como centro de acopio tras el terremoto en Colombia

El Estadio Nemesio Camacho El Campín fue dispuesto como el centro de acopio más grande de Colombia.

Estadio Nemesio Camacho El Campín | Alcaldía de Bogotá.

El fútbol ha quedado completamente a un lado en Colombia. Todos los esfuerzos de las y los colombianos se ha dispuesto para atender todas las afectaciones del terremoto ocurrido en la mañana del 10 de agosto. Cali, Pereira, Manizales, Chocó, Armenia y Buenaventura, se han establecido como las ciudades con más daños debido al sismo de 7,4 grados.

Ya son más de 200 personas fallecidas debido a esta catástrofe natural y las afectaciones siguen creciendo en muchos de los rincones del país. Bogotá se ha caracterizado por su solidaridad como capital de la república de Colombia y el Estadio Nemesio Camacho El Campín se ha unido a la causa.

El CEO de Sencia, la app encargada de la administración del máximo escenario deportivo de los bogotanos. Confirmó que desde las ocho de la mañana de este miércoles 12 de agosto se abrirían las puertas del ‘coloso’ de la 57 para convertirse en el centro de acopio más grande Colombia

La solidaridad de Bogotá se toma el Estadio Nemesio Camacho El Campín

Desde horas de la mañana del miércoles 12 de agosto, cientos de personas se acercaron al Estadio Nemesio Camacho El Campín. Ya sea como voluntarios o donantes, los capitalinos se pusieron a disposición para ayudar con lo que fuera necesario para apoyar a los compatriotas en distintas regiones del país.

🇨🇴❤️ Colombia trabaja unida. En la ciudad de Bogotá, a las afueras del estadio El Campín, decenas de voluntarios forman una fila para organizar las donaciones que serán enviadas a las zonas más vulnerables.



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Alimentos no perecederos, cobijas, almohadas, elementos de higiene personal, agua, entre otras cosas que se puede donar para colaborar con la causa, se han tomado el estadio de la carrera 30 en Bogotá. Hasta las nueve de la noche estarán las operaciones en el recinto deportivo y esto continuará hasta nuevo aviso.

Vale la pena recordar que no solamente se están recibiendo donaciones materiales, sino también económicas. Allí mismo se ha dispuesto un punto para orientar a los ciudadanos que prefieren donar dinero ya sea en efectivo o por transferencia bancaría. A Colombia la reconstruyen los mismos colombianos y Bogotá no es ajena a la grave situación en Manizales, Chocó, Pereira, Manizales, Buenaventura y Armenia, entre otros.

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