Clasificación general Vuelta a Colombia 2026, Etapa 4: ¿Quién se llevó el triunfo este 11 de agosto?

Publicado por Camilo Robles Vento

La Vuelta a Colombia 2026 sigue con Wilmar Paredes al mando. Conozca los resultados de la cuarta etapa y la clasificación general.

Wilmar Paredes celebrando otra etapa
Wilmar Paredes celebrando otra etapa | Federación Colombiana de Ciclismo

Wilmar Paredes del Team Medellín fue el ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia 2026, la cual se llevó a cabo desde Neiva a Ibagué con un total de 196.9 kilómetros de distancia. Es notable el desempeño del ciclista y de su equipo, ya que es quien ha ganado todas las jornadas que van de la ronda nacional hasta ahora.

Recordemos que esta jornada se puso en duda por algunos instantes debido al terremoto que hubo en el país y que ha dejado ya varios muertos, heridos y afectaciones en distintas infraestructuras. Sin embargo, tras un análisis con las distintas autoridades, la Federación Colombiana de Ciclismo informó que no se modificaba y partió con normalidad.

En cuanto a la definición en territorio ibaguereño, Alejandro Osorio quiso sorprender a falta de pocos kilómetros a meta y se ilusionaba con la victoria. Desde atrás el Team Medellín lideró su captura y en los metros finales Paredes aceleró y logró cruzar de nuevo la meta en primer lugar.

Así queda la clasificación de la etapa 4 de la Vuelta a Colombia 2026

PosiciónNombreTiempo
1Wilmar Paredes (Team Medellín EPM)4:11:21
2Felipe Bravo (GW Erco Sport Fitness)
3Kevin David Castillo (Orgullo Paisa)
4Sebastián Castaño (Team Sistecrédito)
5José Canastuj (Fundecom – Tour & Nativa)
6Sergio Luis Henao (NU Colombia)
7Melvin Torres (Hino One La Red Suzuki)
8Javier Jamaica(NU Colombia)
9Diego Camargo (Team Medellín EPM)
10Wilson Haro (4WD Rent a Car – Facatativá)

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026?

PosiciónNombreTiempo
1Wilmar Paredes (Team Medellín EPM)16:23:29
2Felipe Bravo (GW Erco Sport Fitness)+ 0:23
3Kevin Castillo (Orgullo Paisa)+ 0:26
4Brandon Rojas (GW Erco Sport Fitness)+ 0:30
5Carlos Gutiérrez (NU Colombia)+ 0:33
6Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito)+ 0:34
7Luis Carlos Aguilar (7C Economy Hyundai)+ 0:35
8Daniel Méndez (Team Medellín)+ 0:38
9José Muñiz (Canels Java)+ 0:39
10Wilson Haro (4WD Rent a Car – Facatativá)+ 0:40

Formato y reglas de la Vuelta Colombia: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

El formato de la Vuelta a Colombia no tiene nada fuera de lo común a cualquier carrera del mundo. Para ganar una etapa, cualquiera de los corredores en competencia debe cruzar de primero la línea de meta. En el caso de la contrarreloj, debe hacer el mejor tiempo al pasar la llegada según marque el cronómetro.

En cuanto a la clasificación general, el pedalista que llegue al último día portando la camiseta amarilla será el vencedor. La idea es sacarle la mayor cantidad de tiempo posible a los ciclistas que estén detrás de esa primera ubicación. El tiempo total acumulado de cada fracción es el que determina al dueño del título (la diferencia).

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