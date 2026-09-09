El mexicano César Macías termina octavo en la etapa 17 de La Vuelta a España

El mexicano del Burgos Burpellet BH se mantuvo en el grupo que disputó el sprint y cerró la etapa 17 entre los diez primeros

César Macías se mete entre los primeros ocho de la etapa 17 | MIGUEL MEDINA / AFP

César Macías volvió a colocar a México dentro de los primeros puestos de la Vuelta a España 2026. El ciclista del Burgos Burpellet BH terminó en la octava posición de la etapa 17, disputada sobre 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla.

El mexicano consiguió mantenerse dentro del grupo que llegó a disputar el esprint y cruzó la meta entre los diez primeros. El resultado representa otro paso dentro de su primera participación en una de las tres grandes vueltas del calendario.

Matthew Brennan se quedó con la victoria después de completar el recorrido en 4 horas, 7 minutos y 15 segundos. El británico consiguió así su quinto triunfo de etapa en esta edición, por delante de Jordi Meeus y Magnus Cort. Enric Mas, por su parte, mantuvo el liderato de la clasificación general.

MÁS INFORMACIÓN: Así vivimos la etapa 17 de la Vuelta a España 2026

Para Macías, el octavo lugar supone una mejora respecto a resultados obtenidos previamente durante la competencia y confirma su presencia en llegadas resueltas entre los velocistas.

César Macías continúa su primera Vuelta a España

El corredor nacido en Guadalajara llegó a la ronda española después de conseguir en julio su primera victoria como profesional en el Tour of Magnificent Qinghai, en China. Allí se impuso en la séptima etapa mediante un photo finish.

Macías comenzó su trayectoria internacional a los 17 años, cuando viajó a Europa en 2021. Antes de incorporarse al Burgos Burpellet BH para la temporada 2026 pasó por estructuras como Start Junior Team by Java, Star Cycling, EvoPro Racing y Petrolike.

Su recorrido también incluye participaciones en el Tour de l’Avenir, Giro Next y Vuelta a Turquía. En 2025 subió al podio del Tour de l’Avenir y también obtuvo una medalla en los Campeonatos Panamericanos.

Durante 2026 se convirtió además en el primer mexicano que logra terminar el Tour de Flandes, donde ocupó el puesto 108. Ahora, Macías suma un octavo lugar en la etapa 17 de la Vuelta a España y continuará dentro del pelotón en las jornadas restantes, con la competencia entrando en su tramo final.

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