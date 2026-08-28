Guastatoya vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Guastatoya Marquense, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y Marquense se enfrentan por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en un partido importante para las aspiraciones de ambos. El Pecho Amarillo buscará aprovechar nuevamente su fortaleza como local para mantenerse cerca de los primeros lugares, mientras los Leones llegan en levantada después de conseguir dos victorias consecutivas y quieren prolongar su recuperación.

Guastatoya suma nueve puntos y ocupa el cuarto lugar de la tabla, producto de tres victorias y dos derrotas. El equipo dirigido por Martín García se mantiene en la pelea de arriba, aunque viene alternando buenos y malos resultados y en su última presentación cayó 4-2 durante su visita a Deportivo Mixco. Ahora regresará a casa, donde ganó sus dos partidos anteriores: goleó 4-0 a Malacateco y derrotó 1-0 a Municipal.

Por su parte, Marquense tiene seis puntos y se encuentra en la octava posición, con dos triunfos y tres derrotas. El conjunto de Omar Arellano comenzó el Apertura con tres caídas consecutivas, pero consiguió cambiar completamente su dinámica en las últimas dos jornadas. Primero venció 2-1 a Suchitepéquez como visitante y posteriormente repitió el marcador frente a Cobán Imperial en el Marquesa de la Ensenada, por lo que llegará a Guastatoya buscando su tercera victoria al hilo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Marquense de la jornada 6 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Marquense será el sábado 29 de agosto a las 15:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Marquense hoy

Ni Guastatoya ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya: Rubén Escobar; Emanuel Yori, Brayan Morales, Bryan Lemus; Denilson Sánchez, Víctor Armas, Ariel Lon, José Almanza; Nicolás Lovato, Ángel Tejada y Herberth Morales. DT: Martín García.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Gerardo Gordillo, Arturo Ledesma, Oscar Linton; Randall Corado, Elio Velásquez, David Chuc, Carlos Santos, Yordin Hernández; David Grande y Luis García Bañuelos. DT: Omar Arellano.

MÁS INFORMACIÓN: Marquense resiste ante Cobán Imperial y consigue su segundo triunfo seguido

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Marquense:

26 de abril de 2026 | Guastatoya 4-0 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 4 de marzo de 2026 | Marquense 2-2 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 23 de noviembre de 2025 | Guastatoya 5-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de septiembre de 2025 | Marquense 0-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Guastatoya 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

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