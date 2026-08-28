Posibles alineaciones de Jaguares vs América de Cali por por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Este duelo abre la octava jornada el campeonato de primera división y presenta realidades bien diferentes entre los equipos.
Aquí arranca la octava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y es momento para ver un partido que genera grandes expectativas para los dos equipos. Por un lado, está Jaguares, que viene remando contra el promedio de la tabla del descenso y se ilusiona con su permanencia en primera división. Por el otro, aparece América de Cali, que está sorprendiendo con su rendimiento y liderato.
Posible alineación de Jaguares para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jerson Malagón, Carlos Henao, Juan Arcila; Royscer Colpa, Rafel Bustamante, Jáder Maza; Wilfrido De La Rosa, Andrés Rentería y Cristian Álvarez. D.T.: Hubert Bodhert.
Posible alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Cristian Tovar, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Jan Lucumí, Tomás Ángel y Luis Quiñones. D.T.: David González.
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¿Cómo y dónde ver Jaguares vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este encuentro se disputará en el Estadio Jaraguay de Montería este sábado a las 4:25 p.m. La transmisión será únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Además, será posible acceder vía streaming para quien tenga una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Jaguares
- 21.08.2026 | Jaguares 1-0 Boyacá Chicó.
- 09.08.2026 | Jaguares 1-1 Once Caldas.
- 05.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares.
- 02.08.2026 | Jaguares 0-3 Atlético Nacional.
- 24.07.2026 | Deportivo Cali 2-0 Jaguares.
Últimos cinco partidos de América de Cali
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- 26.08.2026 | América de Cali 4-2 Junior.
- 22.08.2026 | Santa Fe 0-0 América de Cali.
- 09.08.2026 | América de Cali 1-0 Atlético Nacional.
- 05.08.2026 | Once Caldas 0-1 América de Cali.
- 02.07.2026 | América de Cali 7-0 Boyacá Chicó.