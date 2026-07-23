¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 23 de julio? Resultados y posiciones

Egan Bernal estuvo en un momento en la fuga del día, pero no pudo responder a los ataques de dicha escapada y sigue 15 en la general.

Egan Bernal se prepara en el Tour de Francia | Reuters.

Richard Carapaz dio este jueves 23 de julio una demostración de estratega y la manera de atacar en una etapa de alta montaña. El ecuatoriano se avivó a 3 kilómetros de la meta y conquistó su segunda victoria en el historial del Tour de Francia, además le dio el segundo triunfo a Latinoamérica en lo que va de esta ‘Ronda Gala’, después de lo hecho por Isaac del Toro en la primera semana.

En cuanto a los colombianos, a pesar de ser una jornada de escaladores, no fue la mejor para los nuestros. Egan Bernal iba en la pelea por la victoria de etapa, pero en un tramo cuando se partió la fuga, el zipaquereño se quedó y no siguió en la lucha. Ahora ve mucho más lejos ese top 10 de la clasificación general, a 28:46 de Carapaz.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 23 de julio

Clasificación etapa 17 del Tour de Francia 2026

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 24. Sergio Higuita (XAS) 5:48 35. Harold Tejada (XAS) 11:04 46. Einer Rubio (MOV) 14:07 47. Egan Bernal (NIN) “

Clasificación general tras la etapa 17 del Tour de Francia 2026

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 15. Egan Bernal (NIN) 48:46 26. Einer Rubio (MOV) 1:38:41 38. Harold Tejada (XAS) 2:06:00 49. Sergio Higuita (XAS) 2:18:32

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 18 del Tour de Francia 2026?

Los cuatro colombianos que están en carrera tomarán salida a partir de las 7:15 a.m. (hora colombiana). Vale la pena mencionar que la salida será en Gap y la llegada será en Alpe d’Huez. El perfil de esta fracción es de altísima montaña, con cuatro puertos de montaña: 2 de segunda, 1 de primera y el restante será un gran puerto (HC) en meta.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Para los aficionados del deporte de las bielas en Colombia, la ‘Grande Boucle’ se puede ver a través de la señal abierta de Caracol y RCN desde las 08:30 de la mañana.

Otra alternativa por televisión es ESPN y vía streaming la opción es Disney +, dicha transmisión empieza desde que parte la fracción. Recuerde que a través de Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más completo de cada una de las etapas del Tour de Francia.

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