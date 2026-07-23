Posibles alineaciones de Llaneros vs Deportivo Pereira por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
La meta principal del semestre para estos dos conjuntos es alejarse del descenso, tema a resolver cuando finalice la primera fase.
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Aunque todavía está en marcha el mercado de fichajes del fútbol colombiano, llega el momento de arrancar la competencia en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El primer encuentro programado será entre Llaneros y Deportivo Pereira, equipos que arrancar la primera fase con la meta de alejarse del descenso y buscar la clasificación a los cuadrangulares semifinales.
Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Alejandro Morález, Francisco Meza, Jimmy Medranda; Carlos Sierra, Kevin Caicedo, Kelvin Osorio; Juan José Ramírez, Luis Marimón y Jhon Vásquez. D.T.: José Luis García.
Posible alineación de Deportivo Pereira para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Deportivo Pereira: Yimy Gómez; Wálmer Pacheco, Sebastián Urrea, Ríchard Rentería, Tobías Bovone; Nicolás Rengifo, Jorge Bermúdez, Sebastián Acosta; Jordy Monroy, Manuel Díaz y Jhon Largacha. D.T.: Arturo Reyes.
¿Cómo y dónde ver Llaneros vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este juego de la primera jornada se disputará en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio este sábado, 24 de julio, a las 6:10 p.m. La transmisión va a estar por el canal abierto y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Se podrá ver vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Llaneros
- 27.05.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Llaneros.
- 20.05.2026 | Llaneros 3-1 Patriotas.
- 11.05.2026 | Millonarios 1-0 Llaneros.
- 07.05.2026 | Llaneros 3-0 Atlético.
- 02.05.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Llaneros
Últimos cinco partidos de Deportivo Pereira
- 26.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.
- 21.05.2026 | Águilas Doradas 1-1 Deportivo Pereira.
- 17.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Real Cundinamarca.
- 07.05.2026 | Independiente Valle 1-1 Deportivo Pereira.
- 03.05.2026 | América de Cali 1-0 Deportivo Pereira.