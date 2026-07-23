Liverpool vs Sunderland en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Los Reds disputarán en Nashville su primer encuentro bajo el mando de Andoni Iraola, con transmisión por Claro Sports para 17 países de Latinoamérica

Liverpool vs Sunderland en vivo el partido amistoso 2026 | Claro Sports

Liverpool comenzará su gira de pretemporada por Estados Unidos con un partido amistoso frente al Sunderland, otro integrante de la Premier League. El encuentro se disputará el sábado 25 de julio en el GEODIS Park de Nashville y marcará el inicio de una nueva etapa para los Reds antes de la temporada 2026-27. Las acciones se llevarán a cabo a las 16:00 horas tiempo del centro de México y se podrán seguir en vivo y en directo a través de Claro Sports.

El compromiso será el primero de Liverpool bajo la dirección de Andoni Iraola, quien asumió el banquillo después del ciclo de Arne Slot. El entrenador español utilizará la gira para comenzar a trabajar en su modelo de juego y observar a los futbolistas que buscan un lugar dentro del plantel para la próxima campaña.

Liverpool confirmó una convocatoria de 31 jugadores para el viaje por Estados Unidos, aunque no contará con varias de sus figuras que participaron en el Mundial 2026. En su lugar fueron incluidos integrantes de la cantera y jugadores jóvenes, junto con elementos como Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong, Conor Bradley y Rio Ngumoha.

ICYMI… our travelling squad for our tour of the USA 👇 pic.twitter.com/sYydE0aEiQ — Liverpool FC (@LFC) July 21, 2026

Liverpool vs Sunderland en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El Liverpool vs Sunderland se jugará el sábado 25 de julio de 2026 en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee. El silbatazo inicial está programado para las 16:00 horas del centro de México, 17:00 de Colombia y Perú, 18:00 de Venezuela y Chile, así como 19:00 de Argentina y Uruguay.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 16:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 18:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas

El encuentro también permitirá observar a nuevas incorporaciones como Jérémy Jacquet. Liverpool continuará su gira frente a Wrexham, Leeds United y Monaco antes de comenzar su actividad oficial. El conjunto de Anfield llega a esta preparación después de terminar en el quinto lugar de la Premier League y asegurar su clasificación a la Champions League.

¿Dónde ver el Liverpool vs Sunderland en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El partido entre Liverpool y Sunderland podrá seguirse en vivo y en directo por Claro Sports. La transmisión estará disponible para 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La cobertura permitirá seguir el primer partido de Iraola al frente del Liverpool y el desempeño de los jugadores jóvenes y refuerzos que forman parte de la convocatoria. Los horarios de inicio cambiarán de acuerdo con el huso horario de cada país latinoamericano.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

La programación de amistosos internacionales que se podrá seguir por Claro Sports reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas, con partidos distribuidos entre el 25 de julio y el 12 de agosto. Este es el calendario anunciado:

Liverpool vs Sunderland | Sábado 25 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 16:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 18:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas

Wrexham vs Leeds United | Sábado 25 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Tottenham vs Auckland FC | Sábado 25 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 21:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 22:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 23:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 00:00 horas (26 de julio)

Chelsea vs Western Sydney Wanderers | Martes 28 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Liverpool vs Wrexham | Miércoles 29 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Tottenham vs Sydney FC | Miércoles 29 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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