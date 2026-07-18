¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 18 de julio? Resultados y posiciones

El boyacense Einer Rubio ilusionó con la pelea de la etapa, sin embargo esa fuga de disolvió y todos vieron como Tadej Pogacar ganó nuevamente.

Egan Bernal en el Tour de Francia/ Jeff PACHOUD / AFP.

Este sábado 18 de julio se disputó la 14° etapa del Tour de Francia 2026. Fueron 155.3 kilómetros de alta montaña, con 4 puertos: 3 de primera y el restante de segunda desde Mulhouse hasta Le Markstein. Nuevamente Tadej Pogacar se impuso, logrando su victoria número 25 en el historial de la ‘Ronda Gala’, cada vez más récord el esloveno.

En cuanto a la participación de los colombianos, Einer Rubio (Movistar Tem) fue protagonista de gran parte de la etapa en la fuga, sin embargo en el encare del Col du Haag el boyacense, como todos los que iban en la escapada, se fueron quedando abriéndole paso a Pogacar. Finalmente el mejor del día fue Egan Bernal (Netocampany INEOS), seguido por Rubio.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 18 de julio

Colombianos en la etapa 14 del Tour de Francia

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 14. Egan Bernal (NIN) 3:30 21. Einer Rubio (MOV) 5:27 55. Sergio Higuita (XAS) 26:29 132. Harold Tejada (XAS) 36:56

Colombianos en la general del Tour de Francia

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 14. Egan Bernal (NIN) 3:30 21. Einer Rubio (MOV) 5:27 55. Sergio Higuita (XAS) 26:29 132. Harold Tejada (XAS) 36:56

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 15 del Tour de Francia 2026?

La etapa 15 del Tour de Francia 2026, esta contemplada para partir este domingo 19 de julio a partir de las 13:20 hora local, 06:20 de la mañana de Colombia. Cabe mencionar que de los 5 pedalistas colombianos que iniciaron esta 113° edición de la Ronda Gala’, uno abandonó por lesión, Fernando Gaviria, quedan en disputa: Egan Bernal, Einer Rubio, Harold Tejada y Sergio Higuita.

Altimetría etapa 15 del Tour de Francia | Tour de Francia Oficial.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

ESPN y la plataforma Disney+ llevarán las emociones del Tour de Francia para Latinoamérica este domingo 19 de julio del 2026. Dicha transmisión inicia a partir de las 6:00 de la mañana en Colombia.

Horas después, se unen las transmisiones de RCN TV y Caracol en la señal abierta de todo el país. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles de la ‘Ronda Gala’ en la decimoquinta fracción con un completo minuto a minuto.

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