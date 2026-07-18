Tormenta cancela entrenamiento de España y retrasa práctica de Argentina antes de la final

España suspendió su trabajo sobre el campo, mientras Argentina esperó una mejora del clima y tuvo su práctica bajo la lluvia en Nueva Jersey

El mal clima cambia los planes de España y Argentina | Reuters

La preparación de España y Argentina para la final del Mundial 2026 sufrió modificaciones este sábado 18 de julio debido a una tormenta que afectó la zona de Nueva York y Nueva Jersey. La lluvia y la actividad eléctrica obligaron a ambas selecciones a resguardarse y cambiar el inicio de sus últimas sesiones antes del partido por el título.

España tenía previsto entrenar sobre el campo en sus instalaciones de concentración, pero el cuerpo técnico suspendió la actividad al aire libre como medida de seguridad. La decisión se tomó conforme al protocolo utilizado en Estados Unidos ante la presencia de tormentas eléctricas cerca de una zona de entrenamiento.

Los futbolistas españoles permanecieron bajo techo y realizaron trabajos físicos dentro de las instalaciones, sin poder completar la sesión sobre el césped. De esta manera, el equipo dirigido por Luis de la Fuente perdió la oportunidad de desarrollar en campo la última práctica programada antes de enfrentar a Argentina.

La situación fue distinta para la selección argentina. El entrenamiento de la Albiceleste comenzó más tarde de lo previsto en el Red Bulls Performance Center, luego de que el plantel esperara a que las condiciones meteorológicas permitieran salir al terreno de juego.

Mientras la tormenta continuaba sobre Nueva Jersey, los jugadores iniciaron la jornada con ejercicios dentro del gimnasio. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni evitó cancelar la sesión y mantuvo al grupo bajo resguardo hasta que disminuyó la actividad eléctrica en los alrededores.

Después de la espera, Argentina sí pudo entrenar sobre el campo y completó parte de su preparación bajo la lluvia. Los jugadores salieron más tarde de lo programado y realizaron los trabajos previstos para el cierre de su preparación antes de la final del domingo.

Argentina entrenó cuando mejoró el clima | Reuters

La práctica argentina estuvo abierta para los medios de comunicación durante sus primeros 15 minutos. Durante los ejercicios, Scaloni repartió 13 pecheras y Gonzalo Montiel apareció entre los futbolistas seleccionados, en lugar de Nahuel Molina, aunque la formación titular todavía no está confirmada.

La diferencia entre ambas jornadas dejó a Argentina con la posibilidad de completar trabajo sobre el césped, mientras España tuvo que limitar su actividad a espacios interiores. A pesar de ello, los dos equipos continuaron con sus planes de preparación y recuperación a un día del encuentro.

La tormenta ya aparecía dentro de los pronósticos para este sábado y, además de alterar las actividades de los finalistas, podría contribuir a mejorar la calidad del aire en la región. El humo procedente de incendios forestales en Canadá y Minnesota había llegado a zonas del noreste de Estados Unidos, incluida el área de Nueva York y Nueva Jersey.

Las precipitaciones y el cambio en las condiciones atmosféricas pueden ayudar a reducir de manera temporal la presencia de partículas y humo en el ambiente. Los reportes meteorológicos contemplaban una mejoría para el domingo, aunque las autoridades mantenían el seguimiento de la calidad del aire antes de la final.

España y Argentina disputarán este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Ambos seleccionados llegarán al partido después de una última jornada de preparación marcada por la tormenta, aunque el conjunto argentino logró salir al campo y completar su sesión.

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