Rating Colombia del 17 de julio de 2026, según CNC: Noticias Caracol manda, pero RCN da pelea con Pa’ Quererte

Los colombianos en sus casas prefirieron el noticiero de Caracol, pero en líneas generales la audiencia estuvo repartida en la puja con RCN.

¿Cómo fue el rating en Colombia este 17 de julio? | @NoticiasCaracol

En la noche previa al comienzo de un nuevo fin de semana con puente incluido en Colombia, las personas en sus hogares a lo largo del transcurso del 17 de julio marcaron una pauta en el comportamiento de lo que ven por televisión, pues en este día estuvo pareja la puja, aunque Caracol se ubicó en el primer lugar con uno de sus programas.

Rating en Colombia del 17 de julio de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 9,7386 %. Pa’ Quererte parte 2 | RCN | 6,4161 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 6,3552 %. Gran especial Copa Mundial de la FIFA | Caracol TV | 6,145 %. Pa’ Quererte parte 1 | RCN | 6,0951 %. Vecinos parte 2 | Caracol TV | 5,1283 %. Vecinos parte 1 | Caracol TV | 4,9667 %. Espacio político partido Cambio Radical | RCN | 4,7046 %. La Rosa de Guadalupe parte 2 | RCN | 4,5035 %. Noticias RCN PRM | RCN | 3,9732 %.

Programación de fútbol de hoy, 17 de julio

4:00 p.m. | Francia vs Inglaterra | Mundial 2026.

4:00 p.m. | Junior vs Equipo Azul FC | Amistoso.

6:00 p.m. | Millonarios vs Colo Colo | Amistoso.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

En efecto, hay varias compañías que se encargan de la medición de contenidos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta se encarga de estipular el rating a diario en la televisión colombiana.

Para publicar los resultados, primero se toman los datos de cientos de miles de decodificadores en territorio colombiano, los cuales son analizados en tiempo real. Con eso se saca la preferencia de los televidentes. La dinámica se encamina a definir el porcentaje de puntuación, recordando que si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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